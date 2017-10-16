Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» - место, где жизнь размеренна и уединенна

Иметь свое приватное пространство для жизни — одно из очевидных желаний современного успешного человека, который добился многого и хочет, возвратившись домой, окунуться в располагающую атмосферу уединенности и комфорта, скрытую от глаз посторонних.

Где жизнь размеренна

Клубный дом « Легенда Горького » возводится в тихом центре города на улице, носящей имя знаменитого русского писателя — Максима Горького, в окружении достойно сохранившихся памятников архитектуры прошлых столетий и раскидистой зелени сквера, отражающейся в больших окнах дома, обрамленных нарядным декором, белоснежными пилястрами и карнизами, напоминающими о той эпохе, когда жизнь протекала размеренно, а адрес дома мог рассказать многое о его владельце.

Жители премиального дома от компании «Мармакс» имеют исключительную возможность совершать свои прогулки в зеленом сквере, который прилегает к дому — умелое планирование территории позволит уединиться на лавочке с любимой книгой или провести свою прогулку с детьми активно — на детской площадке.

Использование малых архитектурных форм добавит индивидуальности пространству и создаст особый колорит, присущий только этому месту.

Гармония уединенности

Малоэтажная застройка исторического центра Рязани с ее старинными переулками и небольшими уютными дворами, создает ощущение кулуарности и гармонии, что закономерно накладывает свой отпечаток на ту атмосферу, которая царит в доме «Легенда Горького».

Здесь каждая деталь служит комфорту и уюту жильцов, а улыбчивый консьерж, передавая свежую прессу, вам всегда пожелает «Доброго дня!».

Современный городской особняк состоит из 20 просторных и светлых квартир, владельцы которых по достоинству оценят удобство проживания в нем, а множество их гостей смогут проникнуться особой неповторимой располагающей аурой успешности, утончённого вкуса, изысканного окружения и, в то же время, приватного места для жизни со своими любимыми.

«Легенда Горького» станет тем местом, где размеренность и уединенность даст чувство принадлежности к клубному сообществу единомышленников — людей с общими ценностями и одинаковыми взглядами на то, каким должен быть дом премиум класса.

В большинстве случаев, будущие соседи в домах клубного типа, это давно знакомые люди со схожими интересами по общественной деятельности или спортивным увлечениям.

Культурное окружение

Район Малого центра является лучшим для расположения недвижимости высокого класса и, безусловно, центром культурной жизни нашего города. Здесь, каждый вечер может стать особым и неповторимым.

Жильцы клубного дома «Легенда Горького» смогут в полной мере насладиться светской жизнью Рязани, в шаговой доступности не только архитектурная «жемчужина» нашего города — Кремль, но и знаменитые театры, музеи, концертные залы, известные рестораны.

Вы снова восхититесь красотой вечернего города, совершая прогулку после спектакля. Возвращаясь домой, Вы сможете пройтись по городским променадам — улице Почтовой, Лыбедскому бульвару или Верхнему городскому парку, которые стали центром притяжения для горожан.

Детали — части целого

Команда компании « Мармакс » создала максимально комфортную атмосферу в доме «Легенда Горького». Специалисты-проектировщики, дизайнеры и архитекторы сделали всё, чтобы Вам — будущим владельцам, хотелось проводить больше времени со своими близкими за любимыми занятиями в стенах собственной просторной квартиры — безмятежного уголка спокойствия и безопасности.

Дом оснащен современной многоуровневой системой безопасности, включающей в себя: видеонаблюдение в местах общественного пользования и периметра дома — видео хранится 30 дней, просматривать которое можно как на смартфоне, так и со стационарного домашнего компьютера; охранную сигнализацию и контроль доступа во владения (ID-ключ, IP-домофония) — с помощью трубки домофона вы можете связаться с консьержем или охраной, отметим, все разговоры записываются и хранятся месяц.

Также, у владельцев квартир в «Легенда Горького» есть уникальная возможность установить систему «Умный дом» для автоматической и координированной работы всех систем жизнеобеспечения и безопасности.

Современное техническое и инженерное оснащение, в дополнении к изысканному архитектурному решению фасадов и внутреннего облика — делают ваш будущий дом интеллигентно сдержанным внешне и продуманным внутри.