Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает

Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работниками центров помощи о том, как питаются и выживают люди без определенного места жительства и малоимущие.

Увольнение с работы, сгоревший дом или тюремное заключение. Все это может превратить любого рязанца в человека без определенного места жительства.

Истории о том, как обычные люди становятся бомжами, довольно печальны и банальны. И пока большинство горожан относятся к ним с опаской и пренебрежением, волонтеры делают все, чтобы облегчить им жизнь. Ведь Рязанская область входит в десятку регионов страны с самой высокой смертностью бездомных. Особенно важна помощь в тяжелое зимнее время.

Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работниками центров помощи о том, как питаются и выживают люди без определенного места жительства и малоимущие.

Горячая еда и кров

От министерства труда и соцзащиты в Рязанской области работает центр «Социальный патруль», который оказывает помощь людям без определенного места жительства в восстановлении утраченных документов, предоставлении одежды, обуви и других предметов первой необходимости, временного жилья, а также юридических и психологических консультаций. С ноября по апрель центр организует бесплатное горячее питание.

В министерстве сообщили, что бездомных кормят один раз в день на площади Димитрова, рядом с вокзалом Рязань-2, по вторникам и четвергам с 8 до 9 часов.

Обед состоит из трех блюд: супа, второго (макароны, рис, гречка с подливкой, каши) и компота или чая.

Кроме того, «Социальный патруль» ведет реестр бездомных, обратившихся за помощью. В 2024 году таких было 36 человек, а в январе 2025 года появилось еще пять.

Сотрудники службы «Социальный патруль» регулярно выезжают в рейды по местам скопления бездомных, чтобы рассказать о социальных услугах, которые они могут получить.

Кроме того, в Рязанской области есть «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» (ЦСА). Он находится в селе Криуши Клепиковского района. Как рассказала директор Светлана Семенова, в селе находится приемное отделение, где бездомные находятся на карантине. После этого их распределяют для реабилитации либо в село Лакаш или Виленку.

«Смотрим по человеку: в чем он больше нуждается, в то отделение и направляем. В одном отделении больше медпомощи, чем в другом», — отметила Семенова.

Все услуги в ЦСА бесплатны. Там адаптируют к условиям жизни в обществе, трудоустраивают на работу, восстанавливают документы. Обратившийся в любое время года может получить крышу над головой.

Также в центре трехразовое питание. На завтрак: каша молочная с маслом, хлеб с сыром, чай, кофейные напитки, какао. На обед суп, второе, салат и чай, компот или кисель. Ужин состоит из гарнира с рыбой или с курицей, кефира или чая. Еженедельно в центре пекут пирожки, оладьи, блинчики, запеканки.

На момент написания материала в учреждении проживает 89 человек. В 2025 году пришли 17 новеньких.

«С 1 января вместе со УФСИН мы открыли отделение пробации для лиц из мест заключения, оно рассчитано на пять койко-мест. Если в исправительной колонии не успели восстановить документы или трудоустроить по состоянию здоровья, то бывшего заключенного направляют к нам. Пока места не заняты, но в течение года все точно будут заняты. К сожалению, к нам часто обращаются такие люди — это не редкость в нашем учреждении», — рассказала Семенова.

Как отметила директор, рязанцы помогают центру книгами для библиотеки и вещами. Это можно сделать, обратившись по телефону: +7 (49142) 2-71-14.

Волонтерские организации

Волонтеры социальной службы «Всецарица» при храме на улице Семашко также кормят бездомных людей около вокзала «Рязань-2», но в другие дни недели: в понедельник, среду и пятницу.

Как рассказала координатор службы Елена, питание предоставляется на основе пожертвований прихожан. В 2024 году добровольцы выезжали для кормления бездомных 173 раза, раздали около 660 литров горячих блюд и 250 упаковок лапши быстрого приготовления.

Кроме того, волонтеры «Всецарицы» стараются помочь нуждающимся с одеждой и обувью. У них есть гуманитарный склад на улице Татарской, дом № 17, между 5 и 6 подъездами. Он принимает вещи по средам с 16:00 до 19:00 и по пятницам с 8:30 до 11:30. В 2024 году к добровольцам обратились 590 семей, из которых более ста — впервые. Рязанцам выделили около трех тысяч килограммов одежды и обуви. Восьми семьям оказали помощь в виде детских кроваток, колясок, манежей и ходунков. Непригодную для ношения одежду со склада отправляют в приюты для бездомных животных.

Работа «Всецарицы» началась в 2017 году совместно с «Социальным патрулем». Тогда, вспоминает Елена, стояли морозы, и к ним приходило более 40 человек, и только горячие супы, приготовленные добровольцами, помогали согреться. Работники соцпатруля познакомились со всеми бездомными в городе и знали места их обитания.

«Бездомные люди очень недоверчивы даже к волонтерам и долго присматриваются к тем, кто им помогает. Если человек живет на улице, он вряд ли подойдет к незнакомцу. Поэтому мы и начали работать с „Социальным патрулем“, чтобы люди привыкли к нам. Изначально бомжи даже прятались и проверяли обстановку. Только после того, как понимали, что будут в безопасности, подходили за едой», — отметила рязанка.

Женщина считает, что городу необходимо строительство приюта для бездомных около вокзалов. Пока в Рязанской области такое заведение одно — приют действует только в Криушах.

«Ночлежки сильно не хватает городу. Но это колоссальный труд и вложение средств. Это должно быть не просто место, где люди могут прийти и переночевать. Там должен быть предварительный осмотр врачом, санитарная обработка человека и помещений. Такие системы разработаны в других городах, волонтеры готовы делиться опытом, но, к сожалению, пока власти не могут предоставить таких помещений», — поделилась Елена.

Волонтеры считают, что городу необходимо строительство приюта для бездомных около вокзалов.

Координатор рассказала, что случаи полноценной социализации бездомных крайне редки. За последние годы удачных примеров, когда человек вернулся к полноценной жизни, она вспомнила не больше пяти. Елена рассказала, что бомжи — люди с определенным укладом и взглядами, они привыкли к нелегкой жизни. Задача волонтеров — помочь им выжить.

«У каждого бездомного непростая судьба. Кто-то оказался в такой ситуации из-за сгоревшего дома, кто-то после тюрьмы, кого-то выгнали с работы и он не смог оплачивать жилье. Историй много и все они печальны. Многие соглашаются на помощь от социальных центров, а некоторые привыкли быть на улице, поэтому приходят только покушать горячего», — заключила Елена.

Рязанцы могут пожертвовать продукты длительного хранения и консервы в храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» на улице Семашко или оказать финансовую помощь, позвонив по телефону: +7 (900) 904-75-75 .

Помощь от церкви

Бездомным помогают и в церквях города. Например, в храме Сретения Господня на улице Новаторов рассказали, что они оказывают соцпомощь бездомным, пенсионерам и малоимущим. Каждый день 40 людям раздают горячие обеды. Среди получателей — пенсионеры, малоимущие, бездомные и многодетные нуждающиеся семьи.

Также оказывается помощь в виде продуктов и лекарств и трудоустройстве. Периодически проводится сбор денежных средств для покупки лекарств для нуждающихся. Об этом отдельными постами объявляют на странице храма «ВКонтакте», там же можно узнать реквизиты для перевода денег.

Социальная столовая

Также в Рязани существует социальная столовая для малоимущих семей. К этой категории относятся люди, у которых средний доход на одного члена меньше прожиточного минимума в регионе за последние три месяца. Столовая расположена на улице Циолковского, дом № 6.

Буфетчица Ирина Сретинская рассказала, что малоимущим предоставляется не горячее питание, а сухпаек, меню которого меняется каждый месяц.

«В Управление социальной защиты населения Рязанской области малоимущие семьи предоставляют определенные документы. Если там считают нужным, что им положено питание, то дают талоны. Примерно 700 человек приходят к нам ежемесячно. Раньше было горячее питание. Или каждый день люди приходили, или раз в неделю. Сейчас стало удобнее для них. Часто услугами пользуются инвалиды, пожилые — им тяжело выходить ежедневно», — рассказала Сретинская.

По ее подсчетам, каждый день приходит от 30 человек, но иногда бывает и по сотне людей в день. Выдают еду по талонам, но человеку необязательно приходить самому, если есть проблемы со здоровьем. Люди могут попросить прийти родственника или соцработника.

Чем рязанец может помочь, встретив бездомного на улицах города?

«Социальный патруль» рекомендует подойти к бездомному и выяснить, в чем он нуждается, рассказать ему о работе волонтеров и позвонить по телефону: +7 (951) 108-82-52 . Специалисты оперативно приедут на место и предоставят необходимую помощь, включая временное размещение в стационарном учреждении.

«Если бездомный отказывается от помощи, постарайтесь сообщить о его местоположении. При необходимости вызовите скорую помощь», — указано на сайте ведомства.