Рязанская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью бездомных

Рязанская область в рейтинге заняла седьмое место. Показатель смертности бездомных в регионе составляет 1,34%.

Рязанская область вошла в десятку регионов с самой высокой смертностью бездомных. Рейтинг публикует РБК.

Лидером топа стал Краснодарский край (14,04). В пятерку регионов с самым высоким уровнем смертности среди бездомных также вошли Санкт-Петербург (2,73), Магаданская область (2,55), Московская область (2,01), Москва (1,76).

Рязанская область в рейтинге заняла седьмое место. Показатель смертности бездомных в регионе составляет 1,34%.