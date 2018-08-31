Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

До начала нового учебного года в рязанских школах остаются считанные часы. В отличие от столицы, у нас линейки пройдут во всех 68 школах именно 1 сентября, несмотря на то, что День знаний в этот раз пришелся на субботу.

Настойчивые и суматошные родительские хлопоты, связанные с подготовкой чад к получению новой порции знаний, в большинстве семей уже завершены. Но это вовсе не значит, что для мам и пап наступила полная ясность относительно всех нюансов обучения и возможного перехода из одной школы в другую из-за переезда на новое место жительства.

В начале сентября многие родители дошкольников, чьи дети обучаются в детских садах последний год, также задумываются об оптимальном выборе образовательного учреждения. Многим из них стоит поторопиться, ведь из-за массовой застройки новых микрорайонов с лавиной заявок на поступление могут справиться лишь недавно построенные школы. Так, введенная в эксплуатацию в 2017 году школа № 75 в Песочне набрала 11 первых классов, в которых будет учиться 361 ребенок.

В этой публикации мы постарались проанализировать несколько важных факторов, связанных с поиском школы, которая будет способна дать ребенку достойное образования. Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов, которые могут внести коррективы в амбициозные планы родителей.

Кому всегда открыта в школе дверь

Федеральный закон «Об образовании» вроде бы закрепляет за родителями право выбора образовательных учреждений. В первую очередь принимают всех детей, закрепленных за школой по месту жительства, затем на оставшиеся места — всех желающих, выбравших данную школу, вне зависимости от адреса их регистрации. Закон гласит, что школа не вправе отказать в приеме при наличии свободных мест.

Если в закрепленной школе нет свободных мест, ребенка обязаны устроить в другую. Если семья переедет на новую квартиру непосредственно накануне учебного года или в его начале, то идеальным вариантом будет оформление временной регистрации по месту пребывания в нужном районе. Временную прописку можно оформить у родственников, знакомых, либо по адресу фактического проживания.

Обычно сложности возникают, если та или иная школа пользуется высоким спросом и считается престижной, к примеру, обладая статусом лицея или гимназии.

По действующим правилам, в 1 класс принимаются ученики, которым на 1 сентября года поступления исполнилось шесть с половиной лет. Однако, по разрешению учредителя, школа может принять в первый класс и детей более раннего возраста. На момент поступления в первый класс ученику обычно бывает от 6 до 8 лет.

Что поставлено на парту

По каким же критериям выбирается приличная школа, где ребенок вправе рассчитывать на достойное образование и максимальную реализацию своих задатков? Факторы престижности, конечно же, могут быть объективными и субъективными.

Как правило, высоко котируются учебные заведения, имеющие статус гимназии или лицея (в Рязани таковых четыре: гимназии № 2 и № 5, лицеи № 4 и № 52), а также школы, попавшие в престижные всероссийский рейтинги. Так, в список 500 лучших школ России, обнародованный осенью прошлого года, попали две рязанские школы — № 5 и № 14. Ощутимый плюс школе дает и значительный процент преподавателей с высокими квалификационными категориями, кандидатов наук.

Но кардинальные различия лицеев, гимназий и обычных школ в федеральном законодательстве не обозначены. Как правило, в лицеях и гимназиях есть одно или несколько профилирующих направлений: физико-математическое, химико-биологическое, гуманитарное. Преподавание некоторых предметов может идти по специальным, а иногда и авторским программам.

Кроме того, здесь могут преподавать дисциплины, которые не встретишь в обычной школе. Для отбора учеников иногда проводят специальные вступительные испытания. Но даже в школе, не имеющей лицейско-гимназического статуса, возможно углубленное изучение отдельных дисциплин. Например, в Рязани это практикуется в школах №6, 14, 39, 55, 72 и некоторых других.

Интересно, что в советское время на территории Рязани работало четыре спецшколы, ориентированные на преподавание иностранных языков. Немецкой считалась №4, французской — №6, английскими — №5 и №14. Во многих школах сейчас существуют спецклассы, где упор делается на преподавание отдельных дисциплин.

Но не стоит забывать о том, что на многих родителей магически действуют и субъективные критерии, о соответствие которых узнают по сарафанному радио или по отзывам в интернете — спокойная доброжелательная обстановка в школе, качественная материально-техническая база. Ну и вне конкуренции — кратчайшее расстояние от дома до школы, причем маршрут должен быть максимально безопасным, желательно исключающим переход дорог.