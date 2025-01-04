Как провести новогодние выходные в Рязани. Подборка мероприятий

Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите просто сидеть дома и доедать салаты, то мы предлагаем посетить новогодние мероприятия. Начало января будет насыщенным, и каждый сможет найти, где и как ему провести это время. Редакция РЗН. Инфо собрала информацию о праздничных мероприятиях в Рязани.

Рязанцев ожидают длинные выходные. Если вы не хотите просто сидеть дома и доедать салаты, то мы предлагаем посетить новогодние мероприятия. Начало января будет насыщенным, и каждый сможет найти, где и как ему провести это время. Редакция РЗН. Инфо собрала информацию о праздничных мероприятиях в Рязани.

Городские мероприятия

Большая часть новогодних городских мероприятий пройдет в Лесопарке, Нижнем городском саду и на Лыбедском бульваре.

2-7 января с 16:00 до 20:00 в резиденции Деда Мороза в Лесопарке родители с детьми смогут встретиться с главным волшебником Нового года и Снегурочкой. Юные рязанцы получат возможность прочитать стихи, получить подарок, загадать желание на праздник, а также насладиться атмосферой настоящей сказки (0+).

Любители активного отдыха смогут посетить «Встречи на льду» на Лыбедском бульваре до 1 февраля. Мероприятие пройдет на недавно открывшемся катке с дополнительным охлаждением под открытым небом (0+).

2-5 января в 11:00 на площади перед дворцом культуры «Приокский» устроят анимационную программу «Навстречу зиме» (0+).

2-5 января в 12:00 в ЦПКиО на площади перед Зеленым театрам будет возможность поучаствовать в зимних забавах «Снежная компания» (0+).

2-7 января в 11:00 в Нижнем городском саду проведут игровые программы «Под елкой новогодней мы в хоровод пойдем» (0+).

2-7 января в 15:00 на Лыбедском бульваре пройдут анимационные программы «Зима рассказывает сказки» (0+).

2-7 января с 17:00 до 21:00 на улице Почтовой «Морозные репортажи» расскажут все про Новый год (0+).

2-8 января каждый час с 10:00 до 18:00 будет проводиться анимационная программа «Новогодние приключения бременских музыкантов» в арт-пространстве «Город» (ул. Горького, д. 94) (0+).

3 и 6 января в 12:30 юные рязанцы могут отправиться в новогоднее мультпутешествие «Сундук зимних сюрпризов» в культурно-досуговом центре «Октябрь» (0+).

4-6 января в 11:00 и 13:00 в Рязанском дворце молодежи состоится интерактивное представление «Снежный путь к новому году» (0+).

В музейно-выставочном центре «Фотодом» имени Е.Н. Каширина до 14 января с 11:00 до 16:00 пройдет выставка новогодних открыток «Морозный вернисаж». В Рязанском музее путешественников до 14 января с 11:00 до 16:00 можно будет посетить фотовыставку «Путешествие в зимний лес». На выставочных пространствах и экранах города до 14 января покажут «Русскую зиму в миниатюрах» — репродукцию из фондов Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина (0+).

Театральный Новый год

В театре драмы до 8 января будут показывать сказку «Новогодние приключения настоящего друга» (3+). История о жизни пса Арахиса, который сумеет подарить рязанцам настоящий праздник. На своем пути он встречает положительных и отрицательных героев, а также волшебных существ. До начала спектакля посетители могут провести время с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки, принять участие в играх и получить подарки.

Также в театре драмы можно посетить новогоднюю комедию «Джек» (16+) до 8 января. Премьера постановки запланирована на 2 января в 17:30. Афиша спектакля сообщает: «В этом смешном и, конечно, мелодраматическом сюжете мы поговорим о семье и любви, о дружбе и внимании друг к другу».

Программа рязанского ТЮЗа в новогодние выходные будет состоять из следующих спектаклей: «Сказка о потерянном времени» (2-8 января) 6+, «Исполнитель желаний» (2 января) 16+, «Женщина мечты» (4-8 января) 18+.

В филармонии состоится праздничный концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра и Владислава Косарева «Новогодний коктейль» (6+). Мероприятие будет проходить 3-5 января в 17:00. Программа концерта включает в себя композиции отечественной и зарубежной эстрады.

В понедельник, 6 января, на сцену филармонии выйдут народный артист Сергей Жилин и Фонограф-Джаз-Бэнд, чтобы исполнить рождественские мелодии. Концерт начнется в 17:00. Программа включает в себя двадцать два произведения, среди которых «А снег идет», «Let It Snow», «Jingle Bells» и «Happy New Year» (6+).

Театр кукол будет показывать новогоднюю сказку «Морозко» (0+). На известную с детства историю можно посмотреть до 8 января.

В музыкальном театре покажут «Бременских музыкантов» (6+), а перед спектаклем гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Рязанцы смогут принять участие в веселых играх и хороводе. Спектакль можно посетить 2-4 и 6 января.

Минимальная цена билета на представления в театрах — 500 рублей.

Получить новогоднее настроение можно и на шоу «Елка в Цирке» (0+). Организаторы обещают праздничную атмосферу, наполненную волшебством. Согласно программе, шоу включает выступление дрессированных собачек, обезьян-наездников, пони, эквилибриста с магией равновесия и изящества, воздушной гимнастки, жонглера, а также состоится парад велофигуристов. Продажа билетов на «Елку в Цирке» доступна на представления до 12 января. Цена — от 900 рублей.

Муниципальный культурный центр подготовил праздничную программу, которая включает:

мюзикл «Новогоднее приключение Трубадура и Принцессы» 2-4 января в 11:00 и 15:00 (билеты в кассе МКЦ, телефон для справок: +74912926237) (0+);

концерт духовной музыки «Январская благодать"7 января в 13:00 (вход по пригласительным, телефон для справок: +74912763503) (0+);

спектакль «Новогоднее приключение Буратино» 8 января в 12:00 и 15:00 (билеты приобретаются на официальном сайте https://mkc-rzn.ru/afisha/2445/ , минимальная цена — 500 рублей) (0+);

, минимальная цена — 500 рублей) (0+); концерт «Вот пришел Новый год» 10 января в 13:00, (вход по пригласительным, телефон для справок: +74912763503) (0+).

Новый год — время учиться чему-то новому. Мастер-классы в Рязани

В Лесопарке начало января можно встретить на мастер-классах в творческой лаборатории зимы: 3 января в 17:00 — мастер-класс «Волшебная раскраска». 5 января в 17:00 — мастер-класс «Зимние каникулы». 7 января в 17:00 — мастер-класс «Рождественское чудо».

Мастер-классы в «Резиденции традиций» на рязанской ВДНХ (Торговый городок):

2 января в 14:00 и 17:00 — создание новогодней композиции под куполом (800 рублей).

3 января в 12:00 — изготовление деревянных домиков со свечкой (700 рублей), в 16:30 — изготовление фруктовницы из лозы (1000 рублей).

4 января в 12:00 — создание фуд-флористической новогодней композиции (800 рублей), в 16:00 — роспись пряничного домика (800 рублей).

5 января в 12:00 — создание елочной игрушки из нитей (800 рублей), в 16:30 — плетение елочных шаров из лозы (800 рублей).

6 января в 12:00 — создание новогодней ключницы при помощи декупажа (1000 рублей), в 16:30 — создание новогодних тарелочек с посланиями (1000 рублей).

7 января в 12:00 — создание новогоднего ароматического саше (800 рублей), в 16:30 — декорирование новогоднего пряника (800 рублей).

8 января в 12:00 — создание пряничного человечка из полимерной глины (800 рублей), в 16:30 — создание новогодних кружек (1000 рублей).

Для участия в мастер-классах необходимо предварительно записаться. Ссылки опубликованы в телеграм-канале «Рязанская ВДНХ».

Новогодняя ферма

Ферма «Оленево» в Агро-Пустыни Рязанской области подготовила новогоднюю программу на 1-8 января. Записаться на встречу с Дедом Морозом можно по телефону +7 (920) 960-80-13 . Цена детского билета — 2500 рублей, взрослого — 600. Программа мероприятия включает в себя мастер-класс по созданию елочной игрушки, сюрпризы, встречу с северными оленями и общение с Дедом Морозом.

На ферме можно и просто прогуляться на свежем воздухе, покормить оленей, осликов, верблюдов, лошадей, коз, овец, енотов, сов и многих других, сделать с ними фото, покататься в санях. Входной билет обойдется для взрослых в 300 рублей, для детей до семи лет — бесплатно. Ферма работает с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника.