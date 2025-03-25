Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею

За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область занимает 6 место из всех 89 субъектов РФ по количеству побед и призовых мест на Чемпионатах и Первенствах России, опережая при этом регионы с давней теннисной историей.

Открытие Академии тенниса имени Николая Озерова в 2015 году является знаковым событием в развитии этого вида спорта на территории Рязанской области. За время своей работы учреждение стало одним из главных центров подготовки резерва национальной сборной России.

До открытия Академии тенниса спортсмены региона никогда не входили в состав сборной России, не отбирались для участия в Чемпионатах и Первенствах России. Сейчас же, воспитанники Академии тенниса на регулярной основе представляют наш регион на главных соревнованиях страны.

За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область занимает 6 место из всех 89 субъектов РФ по количеству побед и призовых мест на Чемпионатах и Первенствах России, опережая при этом регионы с давней теннисной историей.

Академия является современным, хорошо оснащенным теннисным центром. На ее территории размещены 12 открытых и 6 крытых кортов, тренажерный зал, футбольное поле, зал для игры в сквош, настольный теннис и бильярд. Для дополнительного комфортного пребывания посетителей в учреждении работают гостиница и столовая.

Наличие такой тренировочной базы и сплоченный коллектив сотрудников, в том числе — квалифицированных теннисных тренеров, позволили показать достойные результаты.

На счету спортсменов Академии:

10 побед и призовых мест на Чемпионатах России,

33 победы и призовых мест на Первенствах России,

более 100 побед и призовых мест на Международных турнирах,

более 3000 побед и призовых мест на турнирах Российского теннисного тура.

Воспитанники организации становились победителями на уровне Первенства Европы, один из теннисистов стал призером юношеской Олимпиады.

В течение десяти лет работы Академии тенниса тренерский состав подготовил 35 мастеров спорта.

В 2025 году 13 спортсменов из Рязанской области вошли в состав сборной команды России по теннису.

Стоит отметить, что до открытия Академии тенниса в Рязанской области не проводились всероссийские и международные турниры.

Так, в 2025 году на базе Академии запланировано проведение 37 соревнований, 13 из которых Всероссийские, в том числе два Первенства России и Спартакиада молодежи России.

Директор Академии тенниса имени Николая Озерова, президент Федерации тенниса Рязанской области Антон Князев отметил, что «каждый желающий находит для себя цель и достигает ее благодаря силе, упорству и стараниям, а для победы необходим совместный труд спортсмена и тренера».

Академия фокусирует внимание не только на развитии профессионального спорта, но и выступает достойной базой для любительских занятий, распространения массового спорта и вовлечения большего количества людей в жизнь тенниса.

Так, каждый желающий может посетить организацию, записать ребенка или потренироваться самостоятельно. В группы для занятий теннисом набирают детей с пяти лет.

На текущий момент в Академии тренируются более 300 спортсменов и любителей.

В 2023 году в Рязани организовали трехнедельные сборы для юных спортсменов из Донецкой Народной Республики. Совместный проект разработали Федерации тенниса России и Академии тенниса имени Николая Озерова. Дети занимались физической подготовкой, участвовали в тренировках, посещали исторические места региона и активно проводили свободное время.

Также в Академии тенниса регулярно проводятся спортивные сборы и обучающие семинары с участием тренеров сборной команды России и лекторов Федерации тенниса России.

«Теннис в регионе продолжает активно развиваться, — говорит Антон Князев, -появляются современные площадки и дополнительные возможности».

В регионе оказывается активная поддержка инвесторам, готовым развивать спорт в Рязанской области.

Благодаря губернатору Павлу Викторовичу Малкову стартовал проект строительства нового теннисного центра в районе поселка Снегири. На территории уже подготовлена летняя инфраструктура, построены восемь открытых теннисных кортов и шесть кортов для пляжного тенниса. Летом 2024 года там прошёл этап Кубка России по пляжному теннису, это первые соревнования по данном виду спорта, проведённые в нашем регионе.

В 2025 году планируется завершение строительства крытых кортов для проведения тренировочных занятий и соревнований круглогодично.

Фото: Академия тенниса им. Н.Н. Озерова.