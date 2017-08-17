История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник.

А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова? Эти названия настолько привычны рязанцам, что стали сродни нарицательным именам. И лишь единицы знают биографии людей, чьи фамилии носят эти рязанские улицы.

При этом многие даже не догадываются, живя, к примеру, на проезде Яблочкова, что назван он был в честь изобретателя и электротехника Павла Яблочкова. А проезд Завражнова горожане ошибочно называют проездом Завражного, не зная фамилию человека, именем которого он назван.

RZN.info восполняет этот пробел и рассказывает о людях, фамилии которых прохожие в Рязани ежедневно читают на домах.

Сергей Семенович Бирюзов

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный Герой Югославии.

Родился 8 августа 1904 года в Скопине. С 29 октября 1944 года и до конца войны командовал 37-й армией и являлся главным военным советником при Болгарской армии. В марте 1963 года Маршал Советского Союза Бирюзов был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР и первым заместителем Министра обороны СССР. Много сделал для становления и развития Войск противовоздушной обороны страны и Ракетных войск стратегического назначения. Погиб 19 октября 1964 года в авиакатастрофе.

Улицу в честь Бирюзова назвали 5 мая 1975 года.

Михаил Дмитриевич Великанов

Командарм 2-го ранга, член Военного совета при наркоме обороны. Награжден орденами Красного Знамени РСФСР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР.

Родился 27 декабря 1892 года в селе Никольское близ Сапожка. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Считался одним из лучших боевых командиров.

В январе 1928 года был назначен помощником командующего войсками Сибирского военного округа, а через несколько лет — Московского военного округа. В 30-хх годах служил в должности командующего войсками Среднеазиатского, а затем Забайкальского военных округов. Расстрелян в 1938 году. Реабилитирован в 1956 году.

Улица имени Великанова появилась в 1967 году.

Георгий Михайлович Димитров (Георги Михайлов Димитров)

Болгарский коммунист, генеральный секретарь коммунистической партии Болгарии. Родился 18 июня 1882 в городе Радомире. В 20-х гг жил в Москве, Вене и Берлине. После знаменитого поджога здания рейхстага 27 февраля 1933 года, в результате которого власть в Германии полностью перешла к нацистам, был судим как один из поджигателей, но оправдан.

В 1935 году был избран Генеральным секретарем Коминтерна, в 1937—1945 годах был депутатом Верховного Совета СССР, а в 1948 году стал Генеральным секретарем Коммунистической партии Болгарии. Умер в Москве 2 июля 1949 года.

Площадь имени Димитрова появилась в 1935 году.

Семен Пафнутьевич Середа

Российский революционер, нарком земледелия РСФСР. Родился 1 февраля 1871 года в Черниговской губернии. С ноября 1908 года в Рязани работал в статистическом отделении губернской земской управы. Обосновал необходимость строительства железной дороги до Касимова, наладил помощь кустарям в приобретении материала и в сбыте готовой продукции.

Был одним из руководителей борьбы за власть Советов в Рязани. После Февральской революции по его предложению в Рязани создали Совет рабочих депутатов, в котором он занял должность члена исполкома.

После Октябрьской революции занимал пост наркома земледелия РСФСР, был членом президиума Высшего совета народного хозяйства РСФСР и Госплана, управляющим Центрального статистического управления РСФСР, заместителем председателя Совета народных комиссаров и Госплана РСФСР.

31 июля 1964 года 2-я Пригородная улица была переименована в улицу имени Семена Середы.

Степан Николаевич Халтурин

Революционер, осуществивший теракт в Зимнем дворце. Организатор «Северно-русского рабочего союза».

Родился 21 декабря 1856 в Кировской области. Принимал участие в создании первой политической организации рабочих в России — «Северного рабочего союза». 5 февраля 1880 года устроил в Зимнем дворце неудачный взрыв с целью убить Александра II.

После убийства Александра II народовольцами, был избран членом исполкома «Народной воли», вел пропаганду среди рабочих в Москве. 18 марта1882 убил в Одессе военного прокурора генерала Стрельникова, после чего был арестован и казнен. В советское время Халтурин был в числе наиболее почитаемых революционеров.

Улица Халтурина появилась в 1957 году.

Михаил Николаевич Шабулин

Революционер, председатель губернского исполкома, член военно-революционного комитета Рязанской губернии.

Родился 6 ноября 1887 года в деревне Михалково Рязанской губернии. Участвовал в работе рязанского нелегального марксистского кружка и подпольной рязанской социал-демократической организации. Вел подпольную пропагандистскую работу среди крестьян, участвовал в организации сельскохозяйственных забастовок.

После революции работал в губернском комиссариате по народному образованию в должности заведующего Школьным отделом. Способствовал открытию Рязанского педагогического института, открытию в Рязани картинной галереи. Позже занимал должности заведующего Рязанским губернским отделом управления и заместителя председателя Исполнительного комитета Рязанского губернского Совета. Проезд Шабулина получил свое название 4 ноября 1967 года.

Павел Николаевич Яблочков

Русский электротехник и изобретатель, автор «свечи Яблочкова», известной под названием «русского света».

Родился 2 сентября 1847 года в Саратовской губернии. Окончил Николаевское инженерное училище. Работая на железной дороге, изобрел электрический фонарь для паровоза, на котором царская семья ехала в Крым. Изобрел дуговую лампу, которая была названа «свечей Яблочкова» и произвела переворот в технике электрического освещения.

Много работал над созданием ламп накаливания и генераторов электрического тока — динамомашинами и гальваническими элементами. В 1947 году была учреждена премия Яблочкова за лучшую работу по электротехнике, которая присуждается один раз в три года.

31 июля 1964 года 1-й Дашково-Песоченский проезд был переименован в проезд имени Яблочкова.

Антонина Леонтьевна Зубкова

Штурман пикирующего бомбардировщика во время Великой Отечественной войны, гвардии капитан, Герой Советского Союза.

Родилась 12 октября 1920 года в селе Семион Кораблинского района. После окончаний школы поступила в МГУ. В начале войны ушла добровольцем в армию.

Окончив курсы штурманов в городе Энгельс, стала штурманом пикирующего бомбардировщика. Воевала на разных фронтах, участвовала в обороне Сталинграда. За время войны совершила 68 боевых вылетов. 18 Августа 1945 года удостоена звания Героя Советского Союза.

После войны окончила мехмат МГУ и поступила в аспирантуру. Работала преподавателем в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Улицу назвали именем Зубковой 31 декабря 1971 года.

Иван Дмитриевич Завражнов

Советский военный летчик, подполковник авиации, Герой Советского Союза.

Родился 11 ноября 1906 года Рязани. В 1926 году окончил Ленинградскую военно-техническую летную школу. Принимал участие в Советско-финской войне. С 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне в качестве командира экипажа бомбардировщика.

Был командиром авиационного полка и дивизии, в последствии — 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта. Погиб 28 августа 1943 года при выполнении полетного задания. Посмертно получил звание Героя Советского Союза. В 1965-ом году 1-ый Кирпичнозаводской проезд переименовали в проезд Завражнова.