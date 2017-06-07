Икары наших дней. Что заставляет людей самостоятельно собирать самолеты?

Произошедшая недавно катастрофа самодельного самолета и предшествующая ей прошлогодняя, когда также разбился собственноручно собранный летательный аппарат вызвала вопрос: а много ли вообще людей, которые увлечены конструированием и сборкой самолетов? И зачем они это делают?

Любовь к небу неистребима. Во все века люди искали способы взлететь. От первых умельцев, которые делали себе крылья из дерева и птичьих перьев или изобретали воздушные шары, до современных любителей, которые по разным причинам не смогли стать профессиональными авиаторами, но страстно стремятся в небо. Всех их объединяет одно — желание оторваться от земли, почувствовать волшебство полета.

Рязань в летном плане — развивающийся регион, здесь немало тех, кто ищет возможность летать. И увлечение людей сверхлегкой авиацией не ново: оно было широко распространено в Советском Союзе. В Тушино регулярно устраивались слеты «самоделкиных», которые привозили свои изобретения. Там же присутствовали опытные конструкторы и летчики-испытатели. Летчики облетывали технику, а конструкторы порой черпали новые идеи.

Была возможность осваивать и летное дело. Существовали аэроклубы ДОСААФ, где люди бесплатно летали под руководством грамотных инструкторов. Все это было под государственным контролем.

С развалом СССР все это прекратилось. А любовь к небу и авиации осталась. Люди все равно ищут возможность летать. Но авиация — удовольствие дорогое. И хотя легких самолетов на рынке много, они доступны лишь очень обеспеченным людям. И те, кто не может приобрести самолет, собирают его сами из подручных материалов, основываясь на готовых чертежах или разрабатывая конструкцию самостоятельно. Но таких немного. В Рязани единственный известный самолет такой сборки разбился в прошлом году.

Но в Рязани есть и профессиональные разработчики, которые конструируют самолеты под какой-то проект при поддержке заинтересованного в этом инвестора. Именно таким был самолет, разбившийся недавно в Протасово — экспериментальная модель, которую планировалось в будущем включить в серийный выпуск. Это был красивый, профессионально сделанный самолет, разработанный под конкретный проект и собранный из современных материалов.

«Если бы государство уделяло больше внимания таким разработкам, давало возможность облетывать самолеты летчикам-испытателям, у конструкторов не было необходимости самим садиться за штурвал», — поделился вице-президент Федерации сверхлегкой авиации Рязанской области, руководитель авиационно-спортивного технического клуба «АЭРО-МИКС», профессиональный летчик Александр Моисейкин. — «При наличии государственных структур, которые уделяли бы внимание таким разработкам, у людей было бы больше возможностей для создания самолетов. А сейчас каждый ищет возможности для работы по мере своих сил»

Разбившийся самолет был, однако, не первым, и не единственным, созданным в Рязани. Несколько разработок прошли испытания и даже пошли в серийное производство. Например, на базе завода «Тяжпрессмаш» давно уже выпускается и продается разработанный там же сверхлегкий самолет «Синтал». В 2006 году был создан и успешно прошел летные испытания самолет «Микс-500», разработанный Александром Моисейкиным на основе самолета «Бекас». Этот самолет демонстрировался на нескольких авиасалонах и получил высокую оценку. Но он был создан в единственном экземпляре и не запущен в серийное производство из-за отсутствия финансирования. Ведутся и другие разработки, которые пока заморожены ввиду кризиса. Но с изменением экономической ситуации разработки возобновятся и не исключено, что придет время, когда новые рязанские самолеты поднимутся в небо.

Фото из соцсети Livejournal igor113 и из Facebook Александра Швыдкина