Хорошие новости из жизни мебельного центра «4 комнаты»

Когда прошел сезон отпусков, позади дачные хлопоты и начался новый учебный год, пора переключить внимание и бюджет на собственный дом. Закончить ремонт или добраться до тех уголков квартиры, до которых всегда не доходили руки. Ведь холодными вечерами становится особенно важным иметь место, где можно восстанавливать силы, создавать или поддерживать семейные традиции, принимать дорогих гостей.

Мебельный центр «4 комнаты» сезон начинает во всеоружии. Открываются новые марки, а существующие бренды укрепляют свои позиции.

«MR.DOORS» — это редкое имя в мире мебели, которое на слуху даже у тех, кто очень далек от темы стройки, ремонта или интерьера. Все дело здесь — в 20-ти летней безупречной репутации. Теперь на заказ по индивидуальным размерам и потребностям можно выполнить и кухню. На выбор клиентам предлагается различные материалы корпуса и фасадов, ассортимент столешниц и стеновых панелей. Это долгожданная премьера для постоянных покупателей и поклонников марки. Итак, кухни — новое направление в работе «MR.DOORS».

Мебельная фабрика «Кухонный двор» вышла на рынок с эксклюзивным предложением «Надоело ждать». Эта услуга позволяет сделать ожидание ультрамодной высококачественной кухни более комфортным. Если оформить заказ на приобретение новой мебели в «Кухонном дворе», то уже на следующий день можно воспользоваться стандартным кухонным гарнитуром, который будет доставлен и установлен бесплатно. Комплект мебели доступен в классическом и современном стиле, состоит из трех нижних шкафов и двух верхних полок, оснащен варочной поверхностью, мойкой, смесителем и лотком для столовых приборов.

Многие посетители мебельного центра «4 комнаты» не раз восхищались мебелью «Прованс» от белорусского производителя «Белфан». Этой осенью «Белфан» предложил коллекции в другом стиле: ультрамодный шоурум Loft теперь расположился по соседству с провансом от «Белфана». Экспозиция «Белфана» — готовая идея для создания эффектного современного интерьера из природных материалов и с выразительными индустриальными чертами. Коллекция Loft от «Белфана» — это 131 решение для спальни, гостиной, детской, библиотеки, кабинета или прихожей. В таком многообразии мечта обязательно отыщется.

Пришло время знакомиться с новыми громкими именами. Этой осенью в мебельном центре «4 комнаты» открываются следующие салоны:

Тот случай, когда название говорит само за себя. Кстати, завод-производитель носит не менее звучное имя — «Алмаз», тем самым подтверждая ценный статус своей продукции. По доступным ценам производитель предложил сквозные коллекции, предусматривающие мебель в едином стиле для спальни, гостиной, прихожей, детской и кухни. А что еще нужно, чтобы создать уютный, гармоничный «любимый дом»?

Многим знакома ситуация, когда перечень требований к дивану мечты настолько велик, что даже не имеет смысла затевать поход в магазин, идеала там не найти. Для тех, кто отчаялся найти вариант, где все характеристики сольются воедино, есть хорошая новость — в «Мануфактуре уюта» широкий выбор диванов и их конфигураций. Предложений настолько много, что мечта станет реальностью.

«Мебель Шара» — молодое производство из Орла, быстрыми темпами захватывающее все новые и новые регионы России. С ноября 2017 года еще и Рязань пала под натиском низких цен и обилием акционных предложений марки. Ярко оформленная секция «Мебели Шара» порадует богатым ассортиментом от прихожих до диванов, при этом бережно отнесется к семейному бюджету.

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