В субботу, 15 февраля, группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый официальный дилер Škoda. На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек: семьи с детьми, студенты, бизнесмены, журналисты, артисты, представители власти.

Собравшихся приветствовали глава марки Škoda в России Ян Прохазка и руководитель холдинга «Автоимпорт» Олег Смирнов.

Ян Прохазка показал гостям современные стенды диагностики и ремонта, занимающие добрую половину огромного здания. Он отметил, что все специалисты, которые работают тут, прошли специальное обучение по стандартом компании Škoda.

«Это очень важный для нас день. У нас хорошее „покрытие“ в больших городах, вроде Москвы и Санкт-Петербурга, и нам не хватает как раз городов размера Тулы. Я очень рад и горжусь тем, что мы смогли здесь открыть такой прекрасный центр, который предлагает все услуги, как и крупные московские дилерские центры, на том же самом уровне качества. Я верю, что нас здесь ждет большой успех», — сказал Ян Прохазка.

Гостям представили кроссовер с повышенным клиренсом Škoda Karoq. Салон автомобиля продуман вплоть до мельчайших деталей: возможности подключения к сети, комфортное внутреннее пространство, отделения для хранения вещей, вместительный багажник. Его презентуют как идеальный автомобиль для городских джунглей: современный, привлекательный, технологичный. Для тест-драйва автомобили оборудовали с детскими удерживающими устройствами, чтобы оценить машину могли все члены семьи.

Руководитель холдинга «Автоимпорт» Олег Смирнов заявил, что Škoda представлена в Туле в новом формате.

«На высококонкурентном рынке, где каждый может выбрать себе любую марку автомобиля, Škoda — это надежная и уверенная единица. Небольшой внедорожник Karoq, который мы представляем сегодня, можно не только посмотреть, но и попробовать в работе, ведь у нас организован тест-драйв», — отметил Смирнов.

Директор департамента развития и маркетинга «Автоимпорта» Максим Сюзев подчеркнул, что у группы компаний серьезный опыт и довольно долгий путь вместе с маркой Škoda.

«Сейчас мы ставим перед собой задачу оценивать удовлетворенность клиентов. Хочу отметить, что до нашего открытия много семей из Тулы приезжали за автомобилем Škoda в центр в Рязани. У нас очень амбициозные планы», — заявил Сюзев.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов отметил, что инвесторы из соседнего региона пришли с новым качественным проверенным сервисом и высказал готовность в оказании поддержки.

«В рамках национального проекта по развитию демографии бренд заходит в самую точку. Бренд Škoda на Тульской земле, я уверен, теперь зазвучит по-новому», — сказал Романов.

Завершился праздник товарищеским матчем между хоккейными командами «Škoda» и «Тропик» (Тула), в рамках которого автомобиль презентовали на льду.

Выбрать автомобиль, пройти тест-драйв, определить удобный способ оплаты, в том числе кредитные и лизинговые программы, можно по адресу: Тула, улица Октябрьская, 320 или по телефону отдела продаж: 8 (4872) 57-10-00 .

Справка

Группа компаний «Автоимпорт» — один из ведущих представителей концерна Škoda в России. Около 23 лет объединение из Рязани развивает свою сеть по всей стране. Дилерские центры также представлены в Липецке и Туле.