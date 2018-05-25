Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Глубокое знание проблем своего округа, умение слушать и слышать людей разных возрастов и взглядов, умение сформулировать и эффективно реализовать созидательные проекты.

Пожалуй, эти три качества можно считать одними из самых важных для успешного участия в запланированных на сентябрь выборах в рязанскую городскую думу.

Несмотря на то, что до дня голосования осталось три с лишним месяца, потенциальные кандидаты уже активно работают с избирателями.

О том, что она готова изменить в жизни родного города, RZN.info рассказала участница праймериз, директор школы №44 Ольга Соболева.

Понять чужую боль

Ольга Юрьевна, почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании?

Наверное потому, что хочу использовать свой опыт и активную гражданскую позицию на благо всех горожан. Мой педагогический стаж — 15 лет, из них 1,5 года работаю директором 44-й школы. На мой взгляд, школа — это вовсе не изолированный, а интегрированный в общество организм. Только в течение этого года мы провели около 100 мероприятий: от сбора батареек и познавательных экскурсий до заседания научного общества. В эти акции вовлечены не только ребята, к нам приходят семьями. Папы, мамы и бабушки не только помогают реализовывать полезные начинания, но и делятся наболевшими проблемами.

Поэтому я знаю, в каком доме течет крыша, как работает та или иная управляющая компания, каковы основные трудности возникают при благоустройстве наших дворов и кварталов. Искренне хочу использовать свои знания и активную гражданскую позицию для того, чтобы жизнь в округе №4 стала, интереснее, качественнее, лучше.

С новым сквером!

Вы уже провели несколько встреч с избирателями на внутрипартийных дискуссионных площадках. С какими конкретными предложениями по изменению ситуации в городе и конкретном округе вы выступили вовремя дебатов?

У нас уже состоялись две встречи, где в режиме открытого диалога обсуждались две очень важные, на мой взгляд, темы: «Продолжительность жизни 80 плюс» и «Городская среда».

Считаю, что для существенного увеличения продолжительности жизни необходимо сочетание многих факторов — медицинских, социальных, биологических. И соответствующие меры должны касаться не только пожилых людей, но и граждан всех возрастов.

Что же касается формирование комфортной среды обитания для рязанцев, то для достижения этой цели, в частности, необходимо в каждом микрорайоне создавать благоустроенные рекреационные зоны. В нашем округе до сих пор нет парков и скверов. Я предложила создать полноценный сквер на улице Весенней рядом со стендом «Они сражались за Родину». Для того, чтобы посадить здесь деревья, поставить скамейки и создать малые архитектурные формы не требуется огромных денег, нужна лишь политическая воля и общественная поддержка.

Не привыкла сидеть без дела

Дебаты, которые пройдут 28 мая, будут посвящены патриотическому воспитанию. На эту тему говорится очень много красивых и правильных слов, но на детское мировоззрение можно повлиять лишь реальными делами.

Я планирую поделиться с коллегами многочисленными наработками, которые мы успешно опробовали в нашей школе. Это и волонтерские проекты, помощь пожилым людям, инициативы, связанные с нашим участием в «Российском движении школьников». Школа №44 стала единственной в регионе, что вошла в топ-500 учебных заведений, где успешно реализуются проекты РДШ. Мы постоянно обмениваемся опытом с коллегами из других регионов, а недавно ездили на всероссийский семинар в Сочи, где получили высокую оценку своей работы.

Если вам удастся пройти сито праймериз и победить на выборах в гордуму, готовы ли совмещать депутатство и директорскую работу?

Я не привыкла сидеть без дела, поэтому для меня груз повышенной ответственность только в радость. Такую нацеленность на упорную работу мне привили родители. Кстати, моя мама, которая уже много лет трудится в доме ребенка, недавно получила награду из рук губернатора. Ее портрет теперь на городской доске почета. Ну, а после напряженных будней полноценно отдохнуть мне помогает семья. Мы предпочитаем активный отдых, а сама я обожаю рыбачить. Ведь не зря говорят — время, проведенное на рыбалке, не засчитывается в общий жизненный стаж.