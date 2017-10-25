Город в цифрах. Зачем рязанских айтишников позвали на #ITsubbotnik

В Рязани впервые прошел #ITSubbotnik. Конференции с таким названием проводятся в разных российских городах с 2015 года, однако в Рязани раньше не было отраслевых мероприятий подобного масштаба. Тем не менее, интерес к новинке оказался значительным: около 150 специалистов пришли в отель «Амакс», чтобы пообщаться друг с другом и послушать доклады коллег из компании EPAM.

Именно эта организация придумала #ITSubbotnik'и. Для рязанского слушателя ведущие сотрудники регионального офиса приготовили 12 лекций по направлениям Java, .Net, Front-End, Cloud and DevOps, eCommerce, Business analysis и Software Testing. Доклады распределили в три параллельных потока, чтобы каждый участник мог составить себе интересную персональную программу.

Лекциями subbotnik не ограничился. Выступавшие эксперты отвечали на вопросы участников, а затем продолжали общение с ними за чашкой кофе. Кроме того, подготовили и развлекательную программу: тематическую фотозону с брендированными атрибутами субботника и лотерею с розыгрышем ценных призов.

Участники мероприятия остались довольны предложенным форматом

Среди слушателей оказались представители многих рязанских IT-фирм, как рядовые сотрудники, так и руководители. «Мы не боимся растить себе конкурентов в Рязани, ведь чем сильнее наши конкуренты, тем в конце концов сильнее и мы сами!» — замечает директор рязанского филиала EPAM Александр Кареев.

Участники мероприятия остались довольны предложенным форматом.

Олег Богомолов, автотестировщик: «Пришел, потому что интересно, как это делают „на переднем крае“, ведь EPAM — один из лидеров среди компаний-разработчиков в стране. Оказалось круто, были отличные доклады, в частности, по Scrum и Report Portal. Если не буду занят, на следующий #ITsubbotnik приду».

Сергей Аникеев, руководитель группы веб-разработки: «Я пришел, потому что меня заинтересовали заявленные темы докладов. Все прошло на очень хорошем уровне, организация — как в Москве. Конференции такого качества — очень важное событие для Рязани. Рассчитываю на интересные доклады и такой же уровень организации и в дальнейшем».

Александр Стыкалин, автотестировщик: «#ITsubbotnik оставил у меня положительные впечатления. Я узнал довольно много нового и, как и хотел, познакомился с коллегами, расширил круг профессиональных знакомств. Это интересный и полезный формат, в следующий раз, конечно, тоже пойду».

Отсутствие эффекта «первого блина» неудивительно

Отсутствие у #ITsubbotnik'a эффекта «первого блина» неудивительно. Рязанский офис EPAM постоянно занимается формированием и развитием местного профессионального сообщества и уже набил руку на образовательных мероприятиях. С целью обменяться знаниями компания курирует так называемые митапы — компактные регулярные встречи айтишников. EPAM проводит и студенческие конференции, а недавно начал приходить в школы — ориентировать старшеклассников на выбор IT-специальностей.

«Последние десять лет спрос на наши услуги (разработку программных продуктов разного профиля под задачи конкретного клиента) превышает предложение. Нам нужны квалифицированные специалисты. В рязанский офис EPAM сегодня переезжают работать люди из всех уголков России, но мы хотим, чтобы IT-индустрия развивалась и в нашем городе», — объясняет Кареев такое внимание к состоянию местной IT-индустрию.

«Многие мои знакомые перестали носить с собой наличные деньги, а некоторые отказались и от банковских карт — только смартфон. А бабушки-кондукторы в троллейбусе уже не сильно удивляются, когда человек оплачивает проезд при помощи сотового телефона или даже магического движения рукой — понимают, что у него особенные часы», — говорил Александр Кареев на открытии конференции.

В EPAM верят, что Рязань станет IT-городом

В EPAM верят, что Рязань станет IT-городом. «Что это значит? Это сильные специалисты, крупные компании, постоянный обмен опытом и знаниями», — рассказывает директор филиала. И эта вера не ограничивается громкими заявлениями: не зря же компания мирового уровня (офисы в 20 странах) выбрала именно наш город.

«Честно говоря, во многом мы ориентировались на богатый кадровый потенциал», — признается руководитель направлений NET и JAVA Андрей Вираховский. Тогда этот потенциал связывали конкретно с радиоуниверситетом, но сегодня в EPAM работают выпускники и РГУ, и колледжа электроники, и других учебных заведений. «У нас есть полноценные курсы и возможность попробовать себя в разных направлениях, чтобы выбрать то, что по-настоящему по душе», — комментирует Вираховский.

Организаторы надеются, что регулярные #ITSubbotnik'и будут дополнительно стимулировать интерес к отрасли. На 2018 год намечены уже две конференции.