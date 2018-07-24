Где взять деньги? Пятерка лучших кредитов без справок и поручителей в Рязани

Обычно кредиты оценивают по годовой процентной ставке, затем — по максимально возможной сумме и сроку погашения. Но потребительские кредиты получают рядовые граждане, для них удобство и скорость оформления иногда важнее, чем итоговая сумма переплаты.

Российский рынок кредитования давно стал конкурентным. С одной стороны, снизил ставки до минимально выгодного банкам уровня, с другой — привлекает клиентов дополнительными услугами и бонусами.

Не последнюю роль в борьбе за клиента играет отсутствие справок о доходах (банки умеют определять уровень благосостояния без них), а также оформление ссуды без поручителей (находить которых при нынешнем уровне закредитованности все сложнее).

Следует также заранее понимать, что банковский кредит имеет некоторые принципиальные отличия от овердрафтного кредитования по карте:

не предусматривается беспроцентный период для возврата заемных средств;

нет кэш-бэка и бонусов при покупках;

нет заинтересованности банка в досрочном погашении ссуды;

нужно получать всю сумму кредита и платить проценты от нее.

Компенсацией всего этого становится меньшая годовая процентная ставка, иногда в 2-3 раза ниже, если вести расчет на срок порядка двух лет.

В Рязани действует большинство крупных отечественных банков и сегодня все более востребованными становятся кредиты без справок (их оформление в разы быстрее и проще) и кредиты без поручителей (искать таких людей заметно сложнее и дольше, чем получать справку).

Еще большую скорость и удобство обещает подача и рассмотрение кредитной заявки через интернет. Оформить в Рязани кредит онлайн можно здесь . Но прежде, чем подавать заявку, будет полезно рассмотреть несколько особенно привлекательных по ставкам и прочим условиям банковских предложений, актуальных сегодня.

Сравнение кредитов без справок и поручителей в Рязани

Банки Рязани предлагают больше десятка таких ссуд. Возьмем за отправную точку кредит в 150 тысяч рублей с двухлетним сроком погашения. Меньшие суммы и меньшие сроки подходят скорее для кредитных карт.

Дополнительные документы, вроде справки 2-НДФЛ, требуют времени для получения и не позволяют считать кредит «быстрым».

Кредиты без справок и поручителей в Рязани:

Перед окончательным выбором стоит обязательно уточнить условия у специалиста банка и полный получить расчет платежей.