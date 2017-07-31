Жара, ритм и драйв. Фестиваль «Подбелка» в седьмой раз собрал гостей

Из года в год теплым июльским вечером фестиваль «Подбелка» традиционно собирает гостей на Почтовой улице. RZN.info провел мероприятие, ставшее первым в списке праздничных событий, посвященных Дню города.

Начавшись как камерный фестиваль уличных музыкантов, он быстро перерос этот формат и за семь лет существования развился в крупное музыкальное событие, на которое собираются известные и любимые среди рязанцев музыкальные коллективы Хэдлайнерами проекта в этот раз стали рязанская кавер-группа «The Timers Band», ансамбли «Сутра подсолнуха» и «VaVi». И судя по тому, сколько людей пришло на Подбелку в прошедшую пятницу, фестиваль любим горожанами и выделяется из других городских мероприятий.

Впрочем, это не удивительно: здесь царит теплая атмосфера, живо напоминающая традиционные русские гулянья с песнями, танцам и угощением. Но при этом она крепко замешана на современных ритмах, драйве и ощущении единства сотен пришедших. На фестивале выступило около 40 участников. И каждый пришедший мог найти музыку по своему вкусу. От ритмичного рока группы «Карбофос» до романтического соло на саксофоне или чарующего женского вокала коллектива «Мама Jazz».

На фестивале выступило около 40 участников

На Почтовой было буквально не протолкнуться от количества пришедших. И вся атмосфера фестиваля была наполнена ощущением праздника. Множество людей в приподнятом настроении бодро перемещались от сцены к сцене. Можно было видеть и молодые пары с детьми, и компании на велосипедах, и людей средних лет. Пришедшие с удовольствием слушали, подпевали, аплодировали и даже танцевали.

«Здесь встречаешь много знакомых, — рассказал Александр Смирнов, один из гостей фестиваля. — Я встретил уже с десяток тех, с кем давно не виделся. В другое время мы так и не нашли бы время поговорить. Я считаю, что это важно — здесь не только музыка, но и общение»

На фестивале работало восемь площадок. Помимо трех главных сцен, по улице расположились две малые сцены, «свободный микрофон», поэтическая сцена. В этом году фестивалю стало тесно на улице Почтовой и он вышел за ее пределы, заняв еще и Лыбедский бульвар. Здесь можно было слушать музыку не только стоя в толпе перед сценой, но и удобно расположившись на траве. Наверное, именно эта возможность комфортно устроиться наряду с мелодичным джазом и делала сцену на Лыбедском столь приятной.

В этом году фестивалю стало тесно на улице Почтовой и он вышел за ее пределы

«Фестиваль удался! Душевная атмосфера, интересные люди, много разнообразной музыки, — поделилась впечатлениями гость фестиваля Татьяна Шишонкова. — Особенно понравилась Джаз-сцена. Также очень приятные впечатления оставили „Оркестр Федерико Феллини“ Пита Аникина на акустической сцене и группа „Сутра Подсолнуха“ на рок — сцене».

Кроме музыкальной составляющей на фестивале было еще много других развлечений. Дети, например, могли самостоятельно раскрасить для себя пряник, а взрослые — попробовать оздоровительную гимнастику от врача — реабилитолога Ярослава Старова. На Лыбедском бульваре также расположились продавцы hand-made, со своими неизменно красивыми и притягательными поделками. А вдоль всей Почтовой улицы работали выездные кафе, предлагавшие угощение. И после трудового дня было особенно приятно полакомиться вареной кукурузой или карамельными яблоками. И, конечно же, невозможно представить Почтовую без знаменитого весовщика Иосифа Пятунина! На этот раз он расположился в самом центре улицы и как всегда с добрым юмором взвешивал всех желающих.

Вдоль всей Почтовой улицы работали выездные кафе, предлагавшие угощение

«Самый главный подарок в этот вечер сделала нам природа, — считает гость фестиваля Анастасия. — И как каждый год в этот вечер бывает жара, так и сегодня. Честно говоря, даже не верилось, что будет также жарко, как и обычно. И еще хочу отметить джазовую сцену с экраном. Очень понравилась и сама сцена и состав участников на ней. На ней создавалось ощущение, как будто и не в Рязани находишься».

А вечером, когда зашло солнце, свое мастерство продемонстрировали участники файер-шоу из театра огня «Flame art». И невозможно было оторваться от их виртуозного обращения с огненными шарами. На этой яркой ноте фестиваль завершился.