Досье на недвижимость миллионов россиян теперь можно получить за несколько минут

Со 2 сентября этого года Федеральная кадастровая палата официально запустила онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Раньше сведения об объектах недвижимости ведомство предоставляло по письменному заявлению в течение трех суток. Новый сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.

В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51 региона, куда вошла и Рязанская область.

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. При разработке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так необходимы пользователям — удобную архитектуру по принципу „интернет-магазина“, гибкость заполнения, простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки», — считает глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало время работы заявителей. В дальнейшем сервис будет также поддерживать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.

Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное подтверждение.

Кроме, того, сервис помогает каждому собственнику за считанные минуты получить информацию по своим объектам недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость сведения о правах, сведения об ограничениях (обременениях) прав).

Для работы с сервисом необходима подтвержденная учетная запись пользователя на сайте «Госуслуги». Если учетная запись не подтверждена, то вход в сервис невозможен. Также нельзя войти в сервис если в профиле заявителя не хватает данных, необходимых для формирования запросов сведений из реестра

Отметим, что сервис обладает понятным интерфейсом, содержащим привычные и удобные инструменты для работы, среди которых: