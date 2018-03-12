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10:49, 12 марта 2018 254

Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

У рязанцев есть возможность оплачивать проезд в общественном транспорте и маршрутных такси с помощью бесконтактных банковских карт Сбербанка.

На сегодняшний день их принимают в 90 автобусах и 140 троллейбусах на муниципальных городских маршрутах. Кроме того, терминалы для приема бесконтактных платежей установлены в 600 маршрутках.

Процесс оплаты при этом не отличается от аналогичного действия по карте на кассе в магазине и занимает меньше минуты. Также есть возможность использовать смартфоны, умные часы и другие устройства, поддерживающие NFC-технологию оплаты*.

«При внедрении более современных способов оплаты проезда в общественном транспорте создаются условия, при которых поездка становится более удобными и для пассажиров и перевозчиков», — отметили представители Сбербанка.

Удобные условия для пассажиров и перевозчиков

Бесконтактные методы оплаты позволяю пассажирам не тратить время на передачу наличных и получение сдачи. Стоимость поездки при оплате картой не отличается от стандартных тарифов.

Подробнее о бесконтактных банковских картах Сбербанка можно узнать на сайте.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

*Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около десяти сантиметров; анонсирована в 2004 году.


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