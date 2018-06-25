Боли в спине. Безоперационное лечение позвоночника в Рязани

О важной роли позвоночника в здоровье человека знают и взрослые, и дети. В нашем теле он является реальным символом жизнестойкости. Но с течением времени боли в области спины начинают сигнализировать о тех или иных проблемах с позвоночником, которые способы кардинально изменить стиль и образ жизни каждого отдельного человека. На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата являются одними из наиболее распространенных. К ним относится и остеохондроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночного столба.

По словам врача травматолога-ортопеда «Медицинского центра лечения позвоночника и суставов „ДЭМА“ Станислава Кузьманина, сегодня остеохондроз является лидером не только по заболеваемости, но и по количеству дней временной нетрудоспособности у взрослого населения. „В этом он уступает, пожалуй, только острым респираторным вирусным инфекциям“, — добавляет врач.

Заболевания опорно-двигательного аппарата являются одними из наиболее распространенных

Статистика остеохондроза неутешительна. По разным данным от него страдает от 40 до 90% населения. Нередко симптомы заболевания диагностируют в подростковом возрасте, несмотря на то, что еще сто лет назад люди с ним сталкивались только в преклонном возрасте.

Симптомы заболевания

Заболевание всегда начинается с появления боли в спине, затем снижается подвижность в различных отделах позвоночника, мышцы слабеют, и нарушается осанка. „Как правило, боль начинается в мышцах, расположенных справа и слева от позвоночного столба. При локализации в пояснице — во внешней поверхности бедра“, — поясняет врач. — Боль может быть простреливающего характера, вызывать онемение пальцев, покалывание, симулирование острого инфаркта миокарда. Вплоть до попадания человека на операционный стол».

Некоторые медики считают, что боль в спине связана с грыжей. Станислав Кузьманин уверяет, что это не так: «Всего лишь 10% боли в позвоночнике связаны с грыжей, 90% - мышечный спазм».

По словам специалистов, возникновению и развитию остеохондроза способствуют неправильное распределение нагрузки на позвоночник. Заболевание проявляется при постоянно сидячей работе, лишнем весе, отсутствии занятий физкультурой или, наоборот, — излишней физической нагрузке. «Современные тенденции прививают человеку любовь к спорту. Это здорово. Но бывает, что боль в спине возникает из-за неправильной техники выполнения упражнений», — считает врач.

Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше. Развитие заболевания приводит к нарушению жизнедеятельности других органов и систем, в острых формах — к параличу конечностей.

Решение проблемы без скальпеля

По словам врача травматолога-ортопеда Станислава Кузьманина, оперируют проявление остеохондроза крайне редко. Как правило, в тех случаях, когда человек испытывает нестерпимые боли, которые не поддаются консервативным методам лечения.

Оперируют проявление остеохондроза крайне редко

В настоящее время болевой синдром лечится при помощи современного комплексного метода, который применяется в «Медицинского центра лечения позвоночника и суставов «ДЭМА». В него включены кинезитерапия (ЛФК), физиотерапия, рефлексотерапия (иглоукалывание), массаж и мануальная терапия.

Для справки:

Кинезитерапия — это лечение правильным движением. Под руководством врача составляется план занятий, и затем инструктор составляет программу тренировки с учетом индивидуальных особенностей пациента (пол, возраст, характер заболевания, сопутствующие проблемы). Вместе с работой над улучшением питания позвонка, проводится укрепление «мышечного корсета», то есть группы мышц, ответственных за поддержание позвоночника в правильном положении (мышцы спины и пресса). Методом постизометрической релаксации плавно растягиваются мышцы, находящиеся в спазме. Весь этот комплекс мер приводит к тому, что болевой синдром постепенно уходит.

Наряду с врачом травматологом-ортопедом, в программе лечения участвуют физиотерапевт, врач мануальной терапии, невролог-рефлексотерапевт. Все занятия кинезетерапией проходят под наблюдением инструкторов ЛФК.

Ориентируясь на достижение максимального эффекта, специалисты медицинского центра составляют каждому пациенту индивидуальную программу лечения в зависимости от стадии остеохондроза и сопутствующих заболеваний. Первый курс длится около месяца. По желанию клиента он может быть скорректирован. Специалисты уверяют, что только комплексный подход способен подарить человеку снова любовь к активной жизни. И чем раньше пациент обратится за помощью, тем меньше риски развития заболевания. «Даже в пожилом возрасте при правильном подходе можно добиться хороших результатов», — считает Кузьманин.

Специалисты медицинского центра составляют каждому пациенту индивидуальную программу лечения

Инструктор ЛФК Илья Мелешин отмечает, что для многих пациентов после прохождения курса лечения спорт становится образом жизни: «Люди начинают чувствовать себя по-другому, понимают, что занятия им помогают. В процессе выполнения упражнений они прислушиваются к своему телу и постепенно забывают о боли».

Забыть об остеохондрозе и жить свободно

Вместе с тем, чтобы не возвращаться к боли в спине специалисты рекомендуют регулярно заниматься умеренной физической нагрузкой. Это должны быть занятия, связанные с динамической работой мышц, например, плавание. Говоря о спортивном зале, врач травматолог-ортопед рекомендует выполнение упражнений с небольшим весом. «Я обычно людям рекомендую заниматься с весом, не превышающим их собственный, чтобы избежать каких-то осложнений, — подчеркивает Кузьманин. — При строгом соблюдении этих правил, если периодически проходить курс массажа и выполнять гимнастические упражнения, то проблем со спиной быть не должно». Врач добавляет, что главное в сохранении здоровья спины — это отсутствие лени и осознанный подход к своему образу жизни.