Банковская карта «МегаФон» стала доступна для рязанских абонентов

Совсем недавно для рязанских абонентов оператора связи стал доступен новый продукт — банковская карта «МегаФон». Теперь ее можно получить в любом салоне связи оператора. О том, зачем нужна карта и как ее получить, подробнее в этой статье.

В чем отличие от остальных банковских карт?

Основным отличием карты «МегаФона» от других банковских карт является то, что счет карты привязан к счету мобильного телефона. Пополняя баланс мобильного телефона, владелец карты автоматически пополняет и баланс карты.

Карта может стать хорошим дополнением к уже имеющимся у вас картам. Ее можно использовать, например, если вам не хочется указывать данные зарплатной или кредитной карты. Например, привязать ее данные к приложению вызова такси, использовать для покупок в интернете и в поездках, оплачивать услуги няни, репетитора, рабочих и т. д. , или выдать карту ребенку, чтобы он учился обращению с ними.

Кстати, один абонент может выпустить для своего счета до десяти разных карт. Это может быть полезно в том случае, например, если вы хотите раздать эти карты детям и контролировать их расходы по ним (о каждой операции вам будет приходить SMS-уведомление), или, к примеру, покупаете что-то в Сети, но не хотите светить данные своей основной карты.

Кроме этого, карта МегаФон реализована с платежной системой MasterCard, т. е. расплачиваться ей можно как в большинстве магазинов на территории России, так и за рубежом. При оплате картой средства будут взиматься непосредственно со счета мобильного телефона.

Картой МегаФон можно платить в магазинах России и за рубежом

Карта также удобна для совершения денежных переводов — пополняя баланс мобильного телефона адресата, вы моментально переводите деньги на банковскую карту абонента.

Как получить?

Важно отметить, что получить банковскую карту МегаФон MasterCard, в отличие от других банковских карт, с привязкой к этой платежной системе, можно всего за 5-10 минут в любом из салонов связи «МегаФон» при наличии паспорта. Для всех абонентов тарифов «Все включено» карта выдается бесплатно. Если же у вас другой тарифный план, то получение карты обойдется в 99 рублей за карту Standard и 249 — за Gold.

Карта выдается неактивированной. Для активации и получения пин-кода нужно позвонить на номер 5555. Процесс активации занимает 2 минуты. После получения пин-кода по карте можно сразу же совершать покупки, и при оплате в магазине расплатиться за товар картой МегаФона также легко, как и картой других банков. Главное, не забыть пополнить баланс мобильного телефона.

Карта выдается неактивированной

Преимущества банковской карты МегаФон

Пожалуй, самыми главными преимуществами являются — бесплатное годовое обслуживание и восемь процентов годовых на сумму остатка выше 500 рублей и до 200 000. Проценты зачисляются раз в месяц при соблюдении одного условия — в этот месяц по карте должна быть проведена хотя бы одна транзакция (какого-то минимального размера транзакции нет, можно тратить хоть один рубль в месяц).

Еще одним преимуществом является Cashback в размере до десяти процентов от суммы покупок при оплате у партнеров оператора, при этом на счет возвращаются не баллы, минуты или бонусы, а рубли.