«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

В субботу, 31 марта, в финале VII сезона рязанской Ночной Хоккейной Лиги «Автоимпорт» обыграл касимовский «Восход СУ-2» со счетом 5:2 и получил путевку на Фестиваль НХЛ в Сочи. «Автомобилисты» с шестого раза смогли завоевать золото турнира, одержав волевую победу в ДС «Олимпийский».

В матче за третье место команда «Шкода-Рязань» обыграла хоккейный клуб «Империю» со счетом 2:0.

Подвели итоги сезона и вручили награды хоккеистам региональный представитель НХЛ, президент ГК «Автоимпорт», депутат гордумы Олег Смирнов, член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, обладатель Кубка Вызова Сергей Макаров и член Совета Легенд Ночной Хоккейной Лиги, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Континентального Кубка Алексей Морозов.

В результате этого сезона НХЛ два рязанца вступили в «Клуб Макарова». Это символический клуб лучших снайперов Ночной Хоккейной Лиги, право вступить в который имеют игроки, забросившие более 150 шайб в этом любительском чемпионате страны. По итогам всех лет участия в НХЛ из двадцати тысяч игроков по всей стране таких результатов добились всего семь, двое из которых рязанцы — Игорь Власов, играющий за «Автоимпорт», и Эдуард Султанаев из команды «Восход СУ-2». Особенно знаменательно, что почетные знаки членов Клуба им вручил лично Сергей Макаров.

За преданность хоккею и в честь 65-летия руководителю команды «Рыбное» Николаю Каплину вручили свитер Ночной Лиги с поздравлением и автографом легендарного Александра Якушева.

Перед матчем знаменитые игроки раздали автографы рязанцам и пообщались с журналистами. Они назвали Рязань «столицей любительского хоккея». «Ни в одном регионе нет столько команд, а турнир всегда проходит на высоком уровне. В регионе проводится большая работа по привлечению районов области к любительскому хоккею», — подчеркнул Сергей Макаров.

Алексей Морозов, в свою очередь, отметил, что НХЛ — это семейный турнир. «Сначала дети ходят смотреть, а потом и сами приходят играть», — сказал многолетний капитан сборной России.

Глава регионального представительства Лиги Олег Смирнов анонсировал региональные соревнования «Любитель18+", которые пройдут в связи с открытием спорткомплекса «Десант». «Туда планируют заявиться около десяти команд. Мы хотим расширить географию двух турниров. Мы ждем, что к нам присоединяться уже существующие команды из Сасовского, Ряжского, Спасского, Чучковского, Скопинского, Михайловского и Захаровского районов, а так же из поселка Поляны и села Ижевское», — подчеркнул он.

В перерывах матча среди болельщиков разыграли более десяти ценных призов, предоставленных партнерами Лиги и генеральным спонсором ГК «Автоимпорт». По словам Смирнова, именно надежные партнеры позволяют сделать турнир рязанской НХЛ «ярким и незабываемым».

Ночная Хоккейная Лига выразила благодарность партнерам, поддержавшим любительский хоккей в Рязанской области: