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17:28, 19 февраля 2018 223

«Автоимпорт» на масленичных гуляниях накормил рязанцев полевой кашей

«Автоимпорт» на масленичных гуляниях накормил рязанцев полевой кашей

В минувшие выходные рязанцы с размахом отпраздновали Масленицу. В субботу, 17 февраля, масштабное событие коснулось не только площади Ленина, но и других районов города. Так, например, к проводам зимы присоединилась ГК «Автоимпорт», которая организовала большой и веселый праздник на площадке перед Рязанским музыкальным колледжем. Стоит отметить, не обошлось без конкурсов, подарков и блинов.

Масленица — это веселый и шумный праздник, который нельзя представить в том числе без песен и плясок. Потому празднование началось с кадрили в исполнении творческих коллективов. Ученики школы №44 в русских народных костюмах с простотой и задором станцевали для гостей. С первых минут перед центральным крыльцом музучилища собралось немало прохожих и местных жителей.

На мероприятии лично присутствовал президент ГК «Автоимпорт», депутат гордумы Олег Смирнов. Он пожелал гостям праздника хорошего отдыха и настроения в преддверии весны. По словам Смирнова, компания уже не первый год радует рязанцев масленичными гуляниями: «По старинному русскому обычаю наши предки встречали Масленицу с размахом, широко. И бытует такое мнение, что чем веселее и шире будет масленица, тем краше будет весна и удачней жизнь. Наши предки пели задорные песни, водили хороводы, гуляли от души. Вот и мы постарались подготовить к сегодняшнему дню большую программу забав и развлечений, которые понравятся и взрослым, и детям».

Чтобы рязанцы не скучали, «Автоимпорт» подготовил для них интересные развлечения, а всех желающих бесплатно угостил блинами и горячим чаем. Самые искушенные гурманы отведали гречневую кашу на полевой кухне.

В развлекательную программу вошли конкурсы, в которых приняли участие не только дети, но и их родители. Среди присутствующих нашлось немало добровольцев, которые состязались в скачках на надувных лошадях, в гонках на больших лыжах, а также проявили эрудицию в конкурсе на знание масленичных традиций и примет.

Кроме того, для маленьких гостей праздника компания организовала детские забавы и анимацию. Также на площадке работали стенды, где рязанцы фотографировались на память и получали свои фото на магнитах в подарок. Самое главное, что никто не ушел в плохом настроении и не остался без подарков. Всем победителям конкурсов «Автоимпорт» вручил памятные призы.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Автор: Юлия Полушина

© RZN.info

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