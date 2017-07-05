Арендный бизнес. Плюсы вложения средств в коммерческую недвижимость

Вложение денег в недвижимость всегда было одним из самых правильных и грамотных способов инвестиций. Но чаще всего люди, имеющие свободные средства, вкладывают их в покупку квартир, не рассматривая вложения в коммерческую недвижимость. И напрасно.

Существует мнение, что стоимость такой недвижимости крайне высока, на самом же деле в Рязани можно купить помещение от 3 млн рублей, и, сдавая его под магазин, иметь стабильный доход. При этом, как показали расчеты, срок окупаемости вложений при ведении такого бизнеса составляет в среднем 6-7 лет.

«Например, сейчас продается объект с надежным региональным арендатором стоимостью 3,4 млн. рублей». — привел пример руководитель отдела по развитию бизнеса риэлторского агентства «Новоселье» Игорь Денискин. — «Окупаемость этого объекта составляет 7 лет, а доходность — более 14%. Против, например, 5-6% доходности банковского депозита».

Это не единственное подобное предложение на рынке. По словам Игоря Денискина, есть варианты как за 3-5 млн, так и за 30-50 млн рублей.

Важно отметить, что в содержании коммерческие площади, как правило, обходятся намного дешевле жилых. Квартира, сдаваемая в аренду, требует дополнительных вложений: ремонт, мебель. А стоимость аренды жилья намного ниже, чем стоимость аренды торговых площадей. Инвестиции в коммерческую недвижимость и в доходности, и в сроках окупаемости более чем в 2 раза выгоднее по сравнению с жилой. При этом, коммерческую недвижимость, как и жилую, можно приобрести в кредит. Сейчас для этого подходящее время: рынок насыщен интересными предложениями, цены на которые невысоки.

В содержании коммерческие площади, как правило, обходятся намного дешевле жилых

Но главное, для того, чтобы инвестиции в коммерческую недвижимость приносили устойчивый доход, в них должен находиться надежный арендатор. Как показывает практика, лучше всего для этого подходят федеральные ритейлеры. Это мощные структуры с хорошо продуманной стратегией. Открывая новый магазин, они заранее просчитывают все риски и потенциальную доходность, уже на момент открытия понимая, какова будет выручка. И открываясь в каком-то месте, они изначально планируют находиться там долгое время. Поэтому покупка помещения целенаправленно под сдачу федеральному ритейлеру — это не только выгодно, но и надежно.

«Интерес наших предложений сейчас в том, что у нас есть помещения, в которых уже работают магазины федеральных сетей». — объяснил Игорь Денискин. — «Мы предлагаем помещения с заключенными арендными договорами. Для любителей цифр: среди предложений есть помещение с работающим в нем магазином площадью 102 кв.м., Стоимость — 4 млн. рублей. Годовой доход с него составляет 6 млн 732 тыс 00 рублей. При этом срок окупаемости — 5,9 лет и доходность — 16,8%".

Для тех, кто впервые задумывается об арендном бизнесе может быть сложно сразу рассчитать риски и доход. Поэтому консультанты по коммерческой недвижимости готовы помочь потенциальным покупателям в этом вопросе.

«Ориентируясь в рынке, в ценах и рисках, мы можем помочь собственникам коммерческих помещений заключить выгодный контракт на аренду и избежать ошибок», — добавил Игорь Денискин. — «Кроме того, мы поможем просчитать доходность и помочь в инвестиционных вложениях, если человек планирует купить помещение с уже заключенным договором аренды для дальнейшей его перепродажи».