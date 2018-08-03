Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

Силами спортсменов, выступающих за Рязанскую область, со дня своего открытия — 11 августа 2015 года — Академия добилась существенных успехов на международной, национальной и региональной аренах.

На сегодняшний день рязанские игроки одержали победу в более чем 100 турнирах.

Среди наиболее знаковых турнирных достижений:

теннисистка Академии Анастасия Гасанова за 2015 и 2016 год выиграла 4 турнира ITF 10.000 $ в одиночном и 1 турнир ITF 10.000 $ в парном разряде, стала победителем командного Первенства Европы в составе сборной России в 2016 году, заняла призовое место в личном Чемпионате России в 2017 году, и в турнире ITF 25.000 $ в паре в 2018 году:

команда Рязанской области, состоящая из воспитанников Академии, стали победителями командного Первенства России среди юношей (до 19 лет в 2016 году) и девушек (до 19 лет в 2017 году);

на Спартакиаде учащихся рязанская команда юношей заняла третье место в 2016 и 2017 году;

Сергей Лысов стал победителем Кубка России в 2017 году;

на итоговом турнире 2017 года «Кубок РТТ» спортсмены Академии заняли первое место в парном разряде в категории юноши до 17 лет, финалистами в парном разряде в категории юноши до 19 лет, финалистами в паре в категории девушки до 17 лет;

на Европейских юношеских олимпийских играх теннисист Академии Егор Агафонов взял «серебро» в парном разряде и «бронзу» в одиночном.

Помимо этого, рязанские теннисисты становились победителями и призёрами многочисленных международных туров ITF (международная теннисная федерация) до 18 лет, европейских турниров ТЕ (Европейская теннисная федерация) и российских турниров РТТ различных категорий и возрастных групп.

Летний сезон 2018 года не стал исключением в уже успешной турнирной истории учеников ЦСП. Спортсмены практически каждую неделю участвуют в различных соревнованиях и достигают высоких результатов на турнирах различного ранга.

Так, на прошедшем в июле 2018 Чемпионате Европы до 16 лет воспитанник Академии Егор Агафонов стал бронзовым призером в парном разряде. Кроме того, знаковым событием стало успешное выступление спортсменов Академии на Летнем Первенстве России до 17 и до 19 лет:

Андрей Буданов одержал победу в парном разряде до 19 лет;

Александр Бинда стал серебряным призером в одиночном и парном разрядах до 19 лет;

Влада Петровская — бронзовый призер в парном разряде до 19 лет;

Илья Лебедев взял серебро в «одиночке» до 17 лет;

Динара Аллоярова — серебряный призер в паре до 17 лет.

С августа 2015 года более 15 теннисистов, тренировавшихся в Академии, стали Мастерами спорта. А с января 2018 по сегодняшний день уже 7 спортсменов ЦСП, выступающих за Рязань, выполнили нормативы для получения звания «Мастер спорта».

Академия тенниса отвечает стандартам проведения международных соревнований, на кортах регулярно проходят порядка 15 турниров в год различных категорий: от турниров международной теннисной федерации, командных первенств России и других профессиональных турниров до любительских встреч.

Традиционно проводятся крупные юниорские турниры: «Кубок Озерова — Ростех», «Кубок Кремля», «Первенство России» и «Кубок РТТ».

В этому году Академия уже провела два крупных международных соревнования: ITF (международная теннисная федерация) до 18 лет «Кубок Озерова — Ростех», где второй год подряд рязанские спортсмены завоевывают призовые места, и турнир TE (Европейская теннисная федерация) до 14 лет «Кубок Кремля».

С мая 2016 года команду сотрудников Академии возглавляет мастер спорта России по теннису, директор Антон Князев. Тренерским коллективом с сентября 2015 года руководит главный тренер — мастер спорта международного класса, Чемпионка СССР, официальный тренер WTA (женской теннисной ассоциации) Елена Брюховец.

В Академии постоянно работает спортивный психолог, спортивные врачи и массажист. Тренерский состав регулярно повышает свое мастерство, участвуя в семинарах, проходя различные аттестации и сертификации и привлекая приглашенных специалистов, в том числе зарубежных, для обмена опытом.

К летнему сезону 2018 года построили площадки для пляжного волейбола и пляжного тенниса, на которых любители спорта до конца сезона могут играть бесплатно. В Академии регулярно модернизируется тренажерный зал, а также появляются новые рекреационные решения (такие как инфракрасная сауна, фитобочка и др.) для гостей и спортсменов.

Академия также занимается популяризацией тенниса и спортивного образа жизни в Рязанской области — открыт круглогодичный набор в детские и взрослые группы и для индивидуальных занятий по теннису, доступны различные фитнес-программы для всех уровней подготовки, регулярно проводятся занятия по йоге.

Двери центра спортивной подготовки открыты ежедневно с 7:00 до 22:00.