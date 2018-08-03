Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

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Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.
Силами спортсменов, выступающих за Рязанскую область, со дня своего открытия — 11 августа 2015 года — Академия добилась существенных успехов на международной, национальной и региональной аренах.
На сегодняшний день рязанские игроки одержали победу в более чем 100 турнирах.
Среди наиболее знаковых турнирных достижений:
Помимо этого, рязанские теннисисты становились победителями и призёрами многочисленных международных туров ITF (международная теннисная федерация) до 18 лет, европейских турниров ТЕ (Европейская теннисная федерация) и российских турниров РТТ различных категорий и возрастных групп.
Летний сезон 2018 года не стал исключением в уже успешной турнирной истории учеников ЦСП. Спортсмены практически каждую неделю участвуют в различных соревнованиях и достигают высоких результатов на турнирах различного ранга.
Так, на прошедшем в июле 2018 Чемпионате Европы до 16 лет воспитанник Академии Егор Агафонов стал бронзовым призером в парном разряде. Кроме того, знаковым событием стало успешное выступление спортсменов Академии на Летнем Первенстве России до 17 и до 19 лет:
С августа 2015 года более 15 теннисистов, тренировавшихся в Академии, стали Мастерами спорта. А с января 2018 по сегодняшний день уже 7 спортсменов ЦСП, выступающих за Рязань, выполнили нормативы для получения звания «Мастер спорта».
Академия тенниса отвечает стандартам проведения международных соревнований, на кортах регулярно проходят порядка 15 турниров в год различных категорий: от турниров международной теннисной федерации, командных первенств России и других профессиональных турниров до любительских встреч.
Традиционно проводятся крупные юниорские турниры: «Кубок Озерова — Ростех», «Кубок Кремля», «Первенство России» и «Кубок РТТ».
В этому году Академия уже провела два крупных международных соревнования: ITF (международная теннисная федерация) до 18 лет «Кубок Озерова — Ростех», где второй год подряд рязанские спортсмены завоевывают призовые места, и турнир TE (Европейская теннисная федерация) до 14 лет «Кубок Кремля».
С мая 2016 года команду сотрудников Академии возглавляет мастер спорта России по теннису, директор Антон Князев. Тренерским коллективом с сентября 2015 года руководит главный тренер — мастер спорта международного класса, Чемпионка СССР, официальный тренер WTA (женской теннисной ассоциации) Елена Брюховец.
В Академии постоянно работает спортивный психолог, спортивные врачи и массажист. Тренерский состав регулярно повышает свое мастерство, участвуя в семинарах, проходя различные аттестации и сертификации и привлекая приглашенных специалистов, в том числе зарубежных, для обмена опытом.
К летнему сезону 2018 года построили площадки для пляжного волейбола и пляжного тенниса, на которых любители спорта до конца сезона могут играть бесплатно. В Академии регулярно модернизируется тренажерный зал, а также появляются новые рекреационные решения (такие как инфракрасная сауна, фитобочка и др.) для гостей и спортсменов.
Академия также занимается популяризацией тенниса и спортивного образа жизни в Рязанской области — открыт круглогодичный набор в детские и взрослые группы и для индивидуальных занятий по теннису, доступны различные фитнес-программы для всех уровней подготовки, регулярно проводятся занятия по йоге.
Двери центра спортивной подготовки открыты ежедневно с 7:00 до 22:00.
Более подробная информация об Академии доступна на официальном
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