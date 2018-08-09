11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

В этом году в России впервые пройдет Международный форум древних городов. Инициатором стала Рязань. Она с 12 по 19 августа примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья. Более пятисот специальных гостей поделятся своими знаниями и опытом в сохранении исторического наследия древних городов и развития в них туризма.

В пятницу, 17 августа, в рамках форума в Рязани откроется павильон-лекторий. Он появится на площадке в центре Лыбедского бульвара рядом с гостиницей «Старый город». В 12 часов в нем начнутся научно-популярные лекции с участием экспертов, занимающихся развитием городов со всей России. Всего запланировано 11 выступлений.

В первый день работы лектория эксперты расскажут слушателям о том, как развивать городское пространство, сохраняя историческое наследие; зачем нужны воспоминания о далеко минувшем времени; о роли музеев и влиянии на них горожан. Лекторы поделятся опытом по привлечению туристов.

Посетителей ждет мастер-класс от заместителя директора по развитию online-платформы для сторителлинга izi. TRAVEL Оксаны Турской, на котором она за 60 минут расскажет, как создать мобильный гид для своего города или проекта и наполнить его увлекательными историями.

Сотрудник центра Гиляровского, основатель проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов расскажет о способах сохранения исторического и культурного наследия.

Журналист, зампред Самарского отделения ВООПИиК Андрей Кочетков поделится опытом запуска и ведения проекта по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест», который этим летом проходит в 25 населенных пунктах России. В его рамках волонтеры на средства спонсоров восстанавливают постройки прошлых веков. К проекту подключились уже более тысячи человек, а спонсорские средства превысили 10 миллионов рублей.

Первый день работы павильона завершится фестивалем уличного кино, ведущим свою историю еще с 2014 года. В этом году он пройдет на 1100 площадках по всему миру, в 21:00 к нему присоединится и Рязань. Зрители увидят короткометражные фильмы молодых российских режиссеров.

На второй день лекторий продолжит свою работу. В субботу, 18 августа, эксперты прочтут лекции о развитии городских пространств. Основатель команды Ubrica Андрей Кармацкий на нескольких примерах из опыта компании расскажет, как улучшить общественный транспорт, запустить систему велопроката и сделать город удобнее для пешеходов. На лекции заведующего Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС Никиты Петрова слушатели узнают про современные фольклорные и антропологические экспедиции, про веру в сглаз и порчу, а также современные легенды и предания.

17 и 18 августа с лекциями также выступят главный редактор Strelka Mag Соня Эльтерман, руководитель региональных программ института «Стрелка» Соня Соболь, эксперт и куратор музейных проектов Юлия Мацкевич, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.

Кроме того, в субботу состоится дискуссия на тему «Новый смысл забытых пространств». На ней три специалиста из Ярославля, Тулы и Екатеринбурга представят проекты, которые помогли превратить технические и производственные территории в общественные, творческие и музейные пространства.

В субботу вечером работу всероссийского лектория завершит концерт нью-вейв группы «Pompeya», чье творчество вдохновлено диско 70-х, поп 80-х и инди 90-х. Музыканты выступают в России и за рубежом, в том числе на крупнейших фестивалях, записывают саундтреки к сериалам и фильмам. 18 августа они посетят Рязань в рамках форума и в 21:30 исполнят свою музыку для жителей и гостей города на Лыбедском бульваре.

Организаторы сообщили, что все желающие могут посетить мероприятия бесплатно, но для этого необходимо предварительно зарегистрироваться. Также на территории павильона организуют зоны отдыха для взрослых и детей, фуд-корт и зону коворкинга. Полная программа мероприятий доступна на сайте.