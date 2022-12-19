ГАУ ДО РО «СШ «Капитан» — это современный спортивно-оздоровительный комплекс, построенный в Рязани в 2019 году, в микрорайоне Дашково-Песочня:

на 1 этаже комплекса располагаются: спортивный зал с балконом для зрителей и 25-ти метровый бассейн с 4 дорожками и зрительским балконом;

на 2 этаже находится тренажерный зал со всем необходимым оборудованием, пресс-центр и зона отдыха «грин холл»;

на 3 этаже располагаются фитнес-зал и зал бокса.

ГАУ ДО РО «СШ «Капитан» предлагает широкий спектр программ спортивной подготовки по плаванию, бадминтону, боксу и чир спорту. Приглашаем стать частью нашего спортивного сообщества! Здесь каждый найдет что-то свое.

Наш универсальный спортивный зал, подходит для тренировок по различным видам спорта, а также для ярких и захватывающих соревнований. Балкон для зрителей, рассчитанный на 100 мест и способен вместить всех желающих. Арена зала покрыта высококачественным паркетом с резиновым амортизатором, который сделает Вашу игру еще более комфортной и безопасной.

Если Вы больше любите плавать, то на первом этаже комплекса вас ждет 25-метровый бассейн с 4 дорожками. Здесь вы сможете насладиться кристально чистой водой, благодаря специальной системе очистки с ультрафиолетовой установкой. На зрительском балконе, рассчитанном на 100 мест, вы сможете поддерживать своих любимых пловцов и наслаждаться захватывающими соревнованиями.

На втором этаже комплекса вас ждет пресс-центр и тренажерный зал, полностью оснащенный всем необходимым оборудованием. Здесь вы сможете размять свои мышцы и привести себя в тонус, а инструктор по спорту Вам в этом поможет.

На третьем этаже вас ждут зал фитнеса и зал бокса, где вы сможете развить свою силу, гибкость и выносливость.

ГАУ ДО РО «СШ «Капитан» — это место, где каждый найдет что-то по своему вкусу. Здесь вы сможете заниматься любимыми видами спорта, получать удовольствие от активного отдыха и достигать новых высот в своей физической подготовке. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира спорта и здоровья!