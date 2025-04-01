ГБУ РО «Молодежный центр», Дом молодежи Рязанской области — подведомственное учреждение Комитета по делам молодежи Рязанской области.

Является учредителем областной газеты «Молодежная среда» и сетевого издания molrzn.ru, а также имеет в структуре Центр информационной безопасности молодежи.

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