Стадион «Рязань Арена» находится на Лыбедском бульваре недалеко от улицы Маяковского. В 2010 году стадиону было присвоено название «Олимпиец», но затем через три года было возвращено историческое название «Спартак». В 2024 году его переименовали в «Рязань Арена».

Стадион включает в себя футбольное поле и беговые дорожки с современным искусственным покрытием, секторы для прыжков в длину и высоту, тренажерные залы. Трибуны рассчитаны на 7000 зрителей.

На стадионе регулярно проходят футбольные матчи с участием рязанских футбольных клубов. «Рязань Арена» является домашним стадионом для женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ», футбольного клуба «Звезда» и «Звезда-М». На базе стадиона «Спартак» также располагается СДЮСШОР «Олимпиец».