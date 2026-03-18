Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина была открыта в 1940 году. Первоначально книжный фонд состоял из 3 тысяч экземпляров. 15 августа 1959 ей был присвоен статус Центральной городской библиотеки. 29 сентября 1988 года библиотека была именована в честь знаменитого поэта С. А. Есенина. В настоящее время фонд библиотеки содержит свыше 166 тысяч экземпляров изданий, которые охватывают все отрасли знаний. В библиотеке также хранятся более тысячи ценных экземпляров книг конца XIX — начала XX веков.