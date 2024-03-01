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В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
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В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
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Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
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Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
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Быть себе хозяином: вольное село Ижевское в объективе крестьянина Ивана Филатова
22 апреля 18:30
Нечто
19 апреля 18:30
20 апреля 10:00
21 апреля 10:00
22 апреля 10:00
23 апреля 10:00
24 апреля 10:00
25 апреля 10:00
26 апреля 10:00
Нечто
18:30
Нечто
10:00
Нечто
10:00
Быть себе хозяином: вольное село Ижевское в объективе крестьянина Ивана Филатова
18:30
Нечто
10:00
Нечто
10:00
Нечто
10:00
Нечто
10:00
Нечто
10:00
Творческое пространство на Яхонтова, 20 — живопись, мастер-классы, лекции, музыка.
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Лицей №52
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