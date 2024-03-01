Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
10°
Птн, 19
17°
Сбт, 20
12°
ЦБ USD 94.32 0.25 18/04
ЦБ EUR 100.28 0.35 18/04
Нал. USD 94.00 / 94.68 12/04 13:20
Нал. EUR 101.51 / 95.10 12/04 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
2 147
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
22 563
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
29 948
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
33 137
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Свободное время

Свободное время

Быть себе хозяином: вольное село Ижевское в объективе крестьянина Ивана Филатова

22 апреля 18:30

Нечто

19 апреля 18:30
20 апреля 10:00
21 апреля 10:00
22 апреля 10:00
23 апреля 10:00
24 апреля 10:00
25 апреля 10:00
26 апреля 10:00

Творческое пространство на Яхонтова, 20 — живопись, мастер-классы, лекции, музыка.

Другие кинотеатры

Лицей №52
Лицей №52
ул. Космонавтов, д. 13
Виртуозы
Виртуозы
пл. Соборная, д.9, 3-й этаж.
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
РГАТУ
РГАТУ
ул. Костычева, д. 1
Школа №69
Школа №69
ул. Интернациональная, д. 27
Школа № 56
Школа № 56
ул. Бирюзова, д. 13 А
РИРО
РИРО
ул. Урицкого, д. 2 а
Детская музыкальная школа №1
Детская музыкальная школа №1
ул. Ленина, д. 28
Школа № 72
Школа № 72
ул. Новоселов, д. 17, 1.
РГМУ им. И. П. Павлова
РГМУ им. И. П. Павлова
ул. Высоковольтная, д. 9
Школа Рока
Школа Рока
ул. Народный бульвар, д. 15
РХУ им. Вагнера
РХУ им. Вагнера
ул. Ленина, д. 32
МБОУ СОШ №51 «Центр образования»
МБОУ СОШ №51 «Центр образования»
ул. Кальная, д. 17
Академия права и управления
Академия права и управления
ул. Сенная, д. 1
ДЮЦ «Надежда»
ДЮЦ «Надежда»
ул. Интернациональная, д.5 село Канищево
Школа №19
Школа №19
ул. Островского, д. 33, к.1
МОУ СОШ № 57
МОУ СОШ № 57
ул. Нахимова, д. 1
РВВДКУ
РВВДКУ
ул.Семинарская, д.20
Рязанский музыкальный колледж
Рязанский музыкальный колледж
ул. Дзержинского, д. 42
Рязанский филиал московского университета МВД России
Рязанский филиал московского университета МВД России
ул. Введенская, д. 106; ул 1-я Красная, д.18
Школа №62
Школа №62
ул. Советской Армии, д. 15а
РГУ им. С. Есенина
РГУ им. С. Есенина
ул. Свободы, д.46
Лицей №4
Лицей №4
ул. Соборная, д. 15.
РГРТУ
РГРТУ
ул. Гагарина, д. 59/1
Рязанский железнодорожный колледж
Рязанский железнодорожный колледж
ул. Семинарская, д.44/3
Дворец детского творчества
Дворец детского творчества
ул. Есенина, д.46
Детская школа искусств № 3
Детская школа искусств № 3
ул. Поселковая, д. 6
Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств
Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств
ул. Ленина, д. 1/70

Обзоры и анонсы

Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?