Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова осуществляет обучение специалистов по программам высшего профессионального образования в сфере медицины, ведет подготовку специалистов в интернатуре, аспирантуре, ординатуре, занимается переподготовкой врачей. Также вуз готовит специалистов по медицине более чем для 50 стран Европы, СНГ, Африки и Азии. Студенты университета неоднократно отмечались наградами за участие в студенческих научных конференциях, олимпиадах и конкурсах различного уровня.

На базе университета работают: Центральный научно-исследовательский комплекс, базовая стоматологическая и консультативно-диагностическая поликлиники. Вуз имеет лицензию на осуществление лечебной деятельности по ряду специальностей. Кроме того, в главном здании РГМУ расположен музей, посвящённый университету. В экспозициях — исторические фотографии и документы, книги, старинные личные вещи первых сотрудников учебного заведения.