Туристская база отдыха «Серебряные пруды» расположена в Рязанской области, Рязанский район, деревня Сажнево. Чистый воздух и живописная природа создают благоприятную атмосферу для отдыха и оздоровления.База отдыха имеет двухэтажное здание с 3-4 местными номерами, душевые и сушилку, столовую, баскетбольную площадку со специальным покрытием, поляну, озеро в шаговой доступности. На каждом этаже имеются туалеты, раковины для умывания.Вас ждет проведение спортивных и творческих мероприятий для вас и ваших детей.