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Детский лагерь отдыха «Серебряные пруды»

Детский лагерь отдыха «Серебряные пруды»

Туристская база отдыха «Серебряные пруды» расположена в Рязанской области, Рязанский район, деревня Сажнево. Чистый воздух и живописная природа создают благоприятную атмосферу для отдыха и оздоровления.База отдыха имеет двухэтажное здание с 3-4 местными номерами, душевые и сушилку, столовую, баскетбольную площадку со специальным покрытием, поляну, озеро в шаговой доступности. На каждом этаже имеются туалеты, раковины для умывания.Вас ждет проведение спортивных и творческих мероприятий для вас и ваших детей.

Другие кинотеатры

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РГУ им. С. Есенина
ул. Свободы, д.46
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Лицей №4
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РГРТУ
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ул. Семинарская, д.44/3
Дворец детского творчества
Дворец детского творчества
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Детская школа искусств № 3
ул. Поселковая, д. 6
Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств
Рязанский заочный институт (филиал) Московского государственного университета культуры и искусств
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