Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина является правопреемником первого в России женского учительского института, основанного в декабре 1915 года. За время своего существования университет выпустил более 72000 специалистов различного профиля. Университет состоит из трёх институтов, 11 научно-образовательных центров, 17 научно-исследовательских лабораторий естественно-математической и общегуманитарной направленности, 8 факультетов, 49 кафедр. В РГУ проводится обучение по 22 направлениям и 45 специальностям.

В университете действуют 5 музеев: «Учебный музей краеведения РГУ имени С. А. Есенина», «Музей истории РГУ имени С. А. Есенина», «Музей С. А. Есенина», «Музей академика И. И. Срезневского», «Научно-просветительский центр по изучению наследия А. И. Солженицына». На базе Рязанского Государственного Университета в 1998 году возник студенческий театр «Переход». На территории университета также расположен храм Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы.