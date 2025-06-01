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Кафе-клуб «Старый Парк»

Кафе-клуб «Старый Парк»

пер. Газетный, д.2
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Кафе-клуб «Старый Парк» располагается в центре города в Городском парке. К услугам посетителей в кафе работают залы на двух этажах, а в теплое время года — летняя веранда. Отличительной особенностью «Старого Парка» являются концерты и литературные вечера.

В разные годы в «Старом Парке» проходили концерты таких известных групп и исполнителей, как «Белая Гвардия», Ольга Арефьева, «Чёрный Лукич», Александр Лаэртский, Сергей Маврин, Сергей Калугин, Юлий Ким, Алексей Иващенко и многих других. В меню кафе включены блюда восточной, европейской и русской кухни, а также постные блюда.

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