Это пространство «4912», и мы площадка для ваших событий и не только — сейчас расскажем.

На втором этаже здания бывшей обувной фабрики, что находится по адресу Соборная площадь, 21(На этаж выше бара «Собака Павлова»), расположилось отличное место для концертов, вечеринок, корпоративов, театральных шоу и любого вашего праздника.

Что мы имеем:

Большую сцену, оборудованную светом и звуком.

Вместительный зал, который также оборудован светом, экраном и проектором, диджейский стол и, конечно же, дополнительное звуковое оборудование!

Огромный бар с демократичными ценами и качественным ассортиментом, а также у нас есть кухня с отличным меню!

Мы сами организуем развлекательные мероприятия и помогаем в этом вам.