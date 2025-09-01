Руки ВВерх! Бар ― это 3 этажа развлечений и культовое место для дней рождений и веселых праздничных банкетов. Каждые выходные в баре проходят концерты и вечеринки с диджеями и приглашенными артистами.

Самый большой танцпол в Рязани для зажигательных танцев работает евридей до утра. Отдельный караоке-зал с подборкой из 10 тысяч песен, профессиональным оборудованием и поющим ведущим позволит почувствовать себя звездой. Уютные караоке-випки с приватной атмосферой для твоих мероприятий. Фотозоны в стиле 90-х для куражных фото на память Бесплатная парковка рядом с баром на случай, если ты за рулем!

В меню кухни — блюда, знакомые с детства и по-домашнему вкусные.

Их знает каждый, кто рос в девяностых: например, салаты «Мимоза», «Селёдка под шубой», на горячее — фирменная «Сковородка от папы» с жареным картофелем, беконом и яичницей.

Бармены всегда предложат фирменные коктейли с культовыми названиями вроде «Алешки» и хиты из 90-х и 00-х.

До 2025 года заведение называлось Deep Club.