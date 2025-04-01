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Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
9 часов назад
1 034
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
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Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги»...
Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходи...
14 мая 13:31
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В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
48 910
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О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
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Вся рязанская земля начинается с кремля
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Другие кинотеатры

Червячок
Червячок
ул. Введенская, д. 89
Stand Up Club «Punch»
Stand Up Club «Punch»
Flacon Space
Flacon Space
Дом со-творчества «Тепло»
Дом со-творчества «Тепло»
Chilli’s bar
Chilli’s bar
A.M.Bar
A.M.Bar
ул. Медицинская, д. 5А 
Iron Bee Bar
Iron Bee Bar
ул. Введенская, д. 110
JOY
JOY
ул. Соборная, д. 52
VMESTE BAR
VMESTE BAR
The Peashem
The Peashem
ул. Почтовая, д. 58
4912
4912
Old Tattoo bar
Old Tattoo bar
ул. Грибоедова, д. 58
Акустика города
Акустика города
ул. Вокзальная, д. 51А
Iggy Taproom
Iggy Taproom
Svoboda
Svoboda
пр. Грибоедова, д. 58
Fabrika
Fabrika
пл. Соборная, д. 21
Deep
Deep
пр-д Завражнова, д.4
Устрицы & Танцы
Устрицы & Танцы
шоссе Московское, д. 21
Старый парк
Старый парк
пер. Газетный, д.2

Обзоры и анонсы

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