Голос — мощь! Энергетика — разрыв!

28 сентября на сцену МКЦ с сольной программой выйдет Юрий Леонтьев, известный рязанский певец, победитель шоу-проекта «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия-1».

Этот концерт для широкой публики. Зрителя ждет оглушительный микс — эстрада в рок-звучании. Музыка, которая захватывает. Песни, которые не отпустят. Специальный гость программы — обладатель Национальной танцевальной премии ROD AWARDS, коллектив «20.13» студии танца Галины Кобзевой.