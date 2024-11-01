Жил-был Емеля — парень умный, молодой, да с фантазией большой. Повезло однажды ему поймать щуку, которая исполняет желания. И случилось чудо. Да не одно, а сразу три: ведра домой пошли сами, печка поехала и… царевна влюбилась

Музыкальная сказка Рязанского русского народного хора создана в содружестве с режиссером Мариной Есениной и пронизана добротой и ощущением, что вот-вот произойдет что-то волшебное! Раз — сцена украшена красочными декорациями, вдохновлёнными картинами Виктора Васнецова и Ивана Билибина. Два — зазвучали на дружный лад авторская музыка и старинные рязанские колядки и частушки. Три — будет много танцев, песен и шуток.

Любимая история позволит взрослым на небольшое время вернуться в детство, а юным зрителям, затаив дыхание, погрузиться с головой в захватывающие события на сцене.

Перед спектаклем вы сможете сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и волшебной печкой самого Емели!