Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 102.06 / 109.30 30/11 16:30
Нал. EUR 110.00 / 115.20 30/11 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
5 254
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
5 811
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
8 583
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
12 907
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Рязанский хор. Емеля — новогодняя неделя
20 декабря в 11:00
Концерты

Рязанский хор. Емеля — новогодняя неделя

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Жил-был Емеля — парень умный, молодой, да с фантазией большой. Повезло однажды ему поймать щуку, которая исполняет желания. И случилось чудо. Да не одно, а сразу три: ведра домой пошли сами, печка поехала и… царевна влюбилась

Музыкальная сказка Рязанского русского народного хора создана в содружестве с режиссером Мариной Есениной и пронизана добротой и ощущением, что вот-вот произойдет что-то волшебное! Раз — сцена украшена красочными декорациями, вдохновлёнными картинами Виктора Васнецова и Ивана Билибина. Два — зазвучали на дружный лад авторская музыка и старинные рязанские колядки и частушки. Три — будет много танцев, песен и шуток.

Любимая история позволит взрослым на небольшое время вернуться в детство, а юным зрителям, затаив дыхание, погрузиться с головой в захватывающие события на сцене.

Перед спектаклем вы сможете сфотографироваться с Дедом Морозом, Снегурочкой и волшебной печкой самого Емели!

Возраст
6+