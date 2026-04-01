Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей

Пингвиненок Пороро и его друзья отправляются на Конкурс сладостей в удивительное Королевство десертов, где дома построены из печенья, а торты умеют разговаривать! Но оказывается, что сказочная страна в опасности: коварный злодей решил залить все вокруг горьким шоколадом и сорвать праздник. Чтобы разрушить злые чары, команде Пороро предстоит выполнить секретную миссию — доставить магический ингредиент в самое сердце Сладкого замка.
- Страна
- Южная Корея
- Режиссёр
- Чон Ю Рим
- Продолж.
- 67 мин.
- Премьера
7 мая 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Фэнтези