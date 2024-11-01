Песня пусть начинается

Концерт Народного любительского художественного коллектива Рязанской области женского академического хора «Ретро» (худ.рук. Марина Сарахманова).

В программе прозвучат произведения советских и зарубежных композиторов разных лет. Вниманию зрителя будут представлены песни в исполнении хора и солистов: Татьяны Петровичевой, Александра Горбенко, Александра Рощина, Людмилы Суляевой.

Основной идеей, пронизывающей всю программу, станут слова песни Евгения Мартынова на стихи Роберта Рождественского «Встреча друзей».