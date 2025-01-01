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Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
16 января в 19:00
Концерты

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах

МКЦ

CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества великого композитора — «Саундтреки Эйнауди при свечах» в исполнении струнных и фортепиано.

Людовико Эйнауди — знаменитый итальянский композитор и пианист, один из самых выдающихся представителей современной классической музыки и автор саундтреков к таким популярным фильмам, как: «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многим другим. Проникновенная музыка композитора стала неотъемлемой частью сюжета знаменитого французского фильма «1+1» и навсегда влюбила зрителей в его творчество. Атмосферные саундтреки Эйнауди дополнили глубокий смысл кинокартины и сыграли важную роль в мировом признании французского фильма.

CAGMO представляет концертную программу с самыми яркими саундтреками знаменитого итальянского композитора — «Саундтреки Эйнауди при свечах». Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин. Новое звучание знаменитых мелодий тронет до глубины души каждого, кто знаком с «1+1» и многими другими популярными фильмами.

Возраст
6+