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Король Газа и СВМ в Рязани
29 сентября в 19:00
Концерты

Король Газа и СВМ в Рязани

Арт-клуб «Площадка»

В жизни любого любителя концертов неминуемо наступает момент, когда одинаковые кавер-группы с ряженными Горшками и Хоями становится просто невозможно терпеть! И вот тогда, Бомж-Лесник, напившись Грязного Рома на честно заработанный Кусок Колдуна, после невероятных приключений с Проклятыми старыми Панками вдруг оказывается в. Рязани! С ним в буквальном смысле Гуляют в Мясо друзья-мужики — Отец-Патриот, Мастер, который не стирает носки и даже Мото-Пердун! И только один лишь Фокусник остался в питерских Крестах, ведь он Взял ̶фокусы на себя!

29 сентября! Впервые в Рязани, на сцене ART CLUB ПЛОЩАДКА — скандальная мэшап группа Король Газа, созданная питерскими панк-рокерами Свобода Важнее Моды!

Король Газа — это невероятные мэшапы из лучших песен Король и Шут и Сектор Газа, приправленные всевозможными поп-панк приколами от главных возмутителей жанра — питерских парней Свобода Важнее Моды. Помимо скандальных мэшапов и каверов, СВМ так же отыграют и авторскую программу из своих главных треков!

Возраст
16+