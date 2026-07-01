Корни: Сага о вампирах

Пять блогеров, решают провести выходные вдали от цивилизации, в глубине леса. Но беззаботный отдых оборачивается кошмаром: их вторжение пробуждает первого в мире вампира. С этого момента начинается борьба за выживание.
- Страна
- Ирландия
- Режиссёр
- Марко ван Белле
- Актёры
- Грейс Коллендер, Флинн Грей, Молли МакКанн, Нив Хоган, Дейзи Джелли, Шарлотта Брэдли, Рис Мэннион, Гэван О'Коннор-Даффи, Садбх МакМаллин, Яцек Скальмерский
- Продолж.
- 83 мин.
- Премьера
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6 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов