Как молоды мы были: Голоса Градского

Великому гению Посвящается! Заслуженному деятелю искусств, Народному артисту Российской Федерации Александру Борисовичу Градскому.

Начав свой творческий путь в 1964 году, музыкант оставил в наследие не один десяток студийных альбомов, сборников и огромное количество песен. Солисты его театра на протяжении долгих лет впитывали бесценный опыт великого учителя, совершенствовали свои умения под пристальным взором маэстро и теперь отправились в тур, посвященный его памяти.

В вокально-театральном проекте «Голоса Градского» принимают участие три исполнителя, финалисты разных сезонов шоу «Голос»: Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов (Шариф). Они — лауреаты и финалисты музыкальных конкурсов, выступают на больших и малых концертных площадках, являются желанными гостями на международных фестивалях.

Шарип Умханов — уникальный вокалист, творческий потенциал которого был высоко оценен в свое время не только жюри «Голоса», но и такими известными музыкальными авторитетами, как Григорий Лепс и Игорь Матвиенко. Совершенно удивительное исполнение им лирических и рок-композиций не оставит равнодушным ни одного истинного ценителя высококлассного певческого таланта.

Алла Рид — обладательница роскошного контральто и постоянная гостья теле-проектов, на которые ее приглашают как уже состоявшуюся и востребованную звезду мультижанрового звучания. Она знаменита превосходным сочетанием голоса, инструментала и сценического шоу во всех своих выступлениях.

Эмиль Кадыров — баритон и виртуоз игры на гитаре. Артист с мощной академической подготовкой, приобретенной в знаменитой и статусной «Гнесинке». Мастер вокально-инструментальной импровизации, легко покоряющий любые музыкальные высоты.

В программе «Как молоды мы были» прозвучат композиции Маэстро, ставшие мировыми хитами и лучшие песни исполнителей. Выступление солистов подарит только искренние эмоции и незабываемые впечатления!