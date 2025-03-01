Cимфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish. The Best: MetalliadA

Полноценный симфонический оркестр исполняет произведения «живьем», без «подкладов», «синхронов», фонограмм и прочих подобных атрибутов нашего времени. Зрители погружаются в атмосферу настоящего, живого и необычного «классического концерта», где прозвучат мастерски аранжированные шедевры «тяжелой музыки»: уникальные сюиты и оригинальные композиции Metallica, Iron Maiden, Nightwish, Ghost.
MetalliadA — это современное шоу по классическим канонам:
- ЖИВОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ЗВУК
- ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕКОРАЦИЯ
- КОНЦЕРТНЫЙ СВЕТ
Музыканты появятся перед публикой в тематическом гриме, а солисты-инструменталисты — в стилизованных костюмах.
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Рок