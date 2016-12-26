Строительные работы на «Зенит-Арене» завершились. Об этом написала на своей странице в Twitterе начальник службы по связям с общественностью компании- подрядчика «Метрострой» Екатерина Гигиняк.
«В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня», — говорится в сообщении.
Напомним, строительство стадиона началось в 2006 году. В июле 2016 года Санкт-Петербург расторг контракт с предыдущим генподрядчиком — компанией «Инжтрансстрой-СПб».
В 2017 году «Зенит Арена» примет матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году — Чемпионата мира по футболу в России.
Фото soccerland.ru