СК «Ника-Групп» объявила старт продаж второй секции ЖК «Виктори-Парк»

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«Виктори-Парк» — новый современный жилой комплекс, расположился на площади 1636 квадратных метра. Комплекс состоит из восьми секций, расположен в пяти минутах от Театральной площади.
«Удобное расположение, развитая инфраструктура и транспортное сообщение, современное архитектурное решение, благоустроенная зеленая территория с детскими площадками и зонами отдыха», — рассказал о преимуществах комплекса «Виктори-Парк» застройщик.
Также среди потребительских характеристик «Ника-Групп» выделила бесшумные автономные лифты OTIS, новейшие системы противопожарной защиты, видеодомофоны, индивидуальное отопление и горячее водоснабжение от газового котла и повышенную шумо-изоляцию.
В процессе возведения комплекса планируется постройка детского сада и подземного паркинга на 200 машиномест.
Более подробную информацию можно уточнить в отделе продаж по телефону: 8 (4912)775-775 или в офисе по адресу: улица Татарская, дом №20.