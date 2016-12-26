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9:26, 26 декабря 2016 811

СК «Ника-Групп» объявила старт продаж второй секции ЖК «Виктори-Парк»

СК «Ника-Групп» объявила старт продаж второй секции ЖК «Виктори-Парк»

СК «Ника-Групп» объявила старт продаж второй секции ЖК «Виктори-Парк» и предложила рязанцам приобрести однокомнатные и двухкомнатные квартиры в жилом комплексе площадью от 40,56 до 63,83 квадратных метров, сообщили в пресс-релизе организации.

«Виктори-Парк» — новый современный жилой комплекс, расположился на площади 1636 квадратных метра. Комплекс состоит из восьми секций, расположен в пяти минутах от Театральной площади.

«Удобное расположение, развитая инфраструктура и транспортное сообщение, современное архитектурное решение, благоустроенная зеленая территория с детскими площадками и зонами отдыха», — рассказал о преимуществах комплекса «Виктори-Парк» застройщик.

Также среди потребительских характеристик «Ника-Групп» выделила бесшумные автономные лифты OTIS, новейшие системы противопожарной защиты, видеодомофоны, индивидуальное отопление и горячее водоснабжение от газового котла и повышенную шумо-изоляцию.

В процессе возведения комплекса планируется постройка детского сада и подземного паркинга на 200 машиномест.

Более подробную информацию можно уточнить в отделе продаж по телефону: 8 (4912)775-775 или в офисе по адресу: улица Татарская, дом №20.


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