Роспотребнадзор запретил розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее поставление подписали 23 декабря, запрет вступил в силу в понедельник, 26 декабря, сообщили на
«Согласно указанному постановлению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)», — говорится в документе.
В связи с нововведением, Роспотребнадзор проведет проверки. Нарушителей оштрафуют.
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