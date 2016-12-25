Телеканалы опубликовали фото погибших при крушении Ту-154 журналистов

«Первый канал» и «НТВ» опубликовали фото журналистов, которые погибли при крушении самолета Минобороны России Ту-154. Об этом пишет интернет-газета «Знак».
В съемочную группу «Первого канала» входили корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. На телеканале отметили, что Рунков проработал у них всего год. На днях ему должно было исполниться 30 лет.
«НТВ» сообщил, что на борту Ту-154 находились корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Телеканал «Звезда» уточнил, что на борту лайнера должны были находиться их сотрудники — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.
По уточненным данным, на борту разбившегося самолета находились 92 человека: военные, музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.