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13:01, 25 декабря 2016 2 284
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Телеканалы опубликовали фото погибших при крушении Ту-154 журналистов

Телеканалы опубликовали фото погибших при крушении Ту-154 журналистов

Фото: Pixabay.com

«Первый канал» и «НТВ» опубликовали фото журналистов, которые погибли при крушении самолета Минобороны России Ту-154. Об этом пишет интернет-газета «Знак».

В съемочную группу «Первого канала» входили корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. На телеканале отметили, что Рунков проработал у них всего год. На днях ему должно было исполниться 30 лет. 

«НТВ» сообщил, что на борту Ту-154 находились корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.

Телеканал «Звезда» уточнил, что на борту лайнера должны были находиться их сотрудники — корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

По уточненным данным, на борту разбившегося самолета находились 92 человека: военные, музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ.


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