В Рязани увековечили память мотоспортсмена Виктора Адояна. Об этом сообщил
Мемориальную доску установили в четверг, 22 декабря, на здании ДОСААФ на Новой улице. В церемонии приняли участие зампред правительства Елена Буняшина, руководители областного отделения ДОСААФ, представители спортивной общественности, родственники спортсмена.
Адоян проработал в рязанском ДОСААФ 47 лет. Он становился чемпионом СССР, имел звания почетного мастера спорта и заслуженного тренера.
Фото сайт управления по физкультуре и массовому спорту администрации Рязани