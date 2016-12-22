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19:31, 22 декабря 2016 721
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В Рязани увековечили память мотоспортсмена Виктора Адояна 2

В Рязани увековечили память мотоспортсмена Виктора Адояна

В Рязани увековечили память мотоспортсмена Виктора Адояна. Об этом сообщил сайт управления по физкультуре и массовому спорту администрации города.

Мемориальную доску установили в четверг, 22 декабря, на здании ДОСААФ на Новой улице. В церемонии приняли участие зампред правительства Елена Буняшина, руководители областного отделения ДОСААФ, представители спортивной общественности, родственники спортсмена.

Адоян проработал в рязанском ДОСААФ 47 лет. Он становился чемпионом СССР, имел звания почетного мастера спорта и заслуженного тренера.

Фото сайт управления по физкультуре и массовому спорту администрации Рязани


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