Движение по улице Свободы восстановят в течение дня. Об этом сообщает
Напомним, из-за ремонта теплотрассы около главного корпуса РГУ имени Есенина, в четверг, 22 декабря,
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Движение по улице Свободы восстановят в течение дня. Об этом сообщает
Напомним, из-за ремонта теплотрассы около главного корпуса РГУ имени Есенина, в четверг, 22 декабря,
© RZN.info
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