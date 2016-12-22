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12:18, 22 декабря 2016 1 394
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Движение по улице Свободы восстановят в течение дня

Движение по улице Свободы восстановят в течение дня

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Движение по улице Свободы восстановят в течение дня. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Напомним, из-за ремонта теплотрассы около главного корпуса РГУ имени Есенина, в четверг, 22 декабря, изменили маршрут два троллейбуса. Троллейбусы №3 и № 10 по пути в центр после остановки «Мясокомбинат» поедут по улице Есенина через Театральную площадь, возвращаясь на традиционный маршрут на остановке «Цирк». Движение остального транспорта не изменилось.


© RZN.info

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